Стоимость ОСАГО вырастет минимум на четверть

Как пишет «Автостат» со ссылкой на «Газету. Ru», вслед за повышением лимита ответственности вырастет и стоимость самих полисов ОСАГО. Поправки предполагают также введение тарифного коридора, который будет определять Центробанк. Это необходимо для того, чтобы компании могли вести конкуренцию, снижая стоимость полисов ОСАГО.
Новый базовый тариф по ОСАГО ЦБ рассчитает только к октябрю. По предварительным расчетам ЦБ, базовый тариф подорожает на 18–24%, и это окажется нижней границей тарифного коридора. Напомним, что сейчас базовый тариф в ОСАГО для легкового транспорта составляет 1980 рублей.
В числе прочих важных нововведений, которые ждут автомобилистов, сокращение срока досудебного урегулирования споров между страховщиком и страхователем с 30 до 20 дней и снижение уровня максимально допустимого износа деталей, который учитывается при определении страховой выплаты на ремонт автомобиля, с нынешних 80% до 50%.
Кроме того, теперь в случае отказа в продаже полиса ОСАГО при наличии у страховой компании лицензии государство будет штрафовать должностных лиц, отказавших в продаже страховки или навязывавших дополнительные услугу, на 50 тысяч рублей.
Также уточняется порядок оформления документов для оформления мелкого ДТП без участия сотрудников полиции (европротокол). Максимальный размер страховой выплаты для данных случаев увеличивается в два раза, с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 400 тысяч рублей. В этих четырех регионах водителям нужно будет предоставить страховщику данные о происшествии, зафиксированные с помощью технических средств контроля.
Закон также допускает возможность заключения договора ОСАГО в электронной форме. В этом случае потребитель его получит также в электронном виде.
Между тем, новый закон еще не успел заработать, а ЦБ уже планирует повысить лимит страховых выплат по ОСАГО в части компенсации вреда жизни и здоровью до 2 млн рублей. При этом, как заявил зампред Банка России Владимир Чистюхин, любое повышение размера ответственности страховых компаний должно приводить к увеличению тарифов ОСАГО. В ближайшее время регулятор получит право менять базовую ставку тарифа ОСАГО два раза в год. Начиная с сентября 2016 года ЦБ сможет корректировать базовый тариф не чаще одного раза в год.
Корректировка базового тарифа в ОСАГО будет производиться одновременно с введением тарифного коридора. Верхняя граница тарифного коридора будет определена позднее. Как заявляют в ЦБ, тарифный коридор не станут делать чересчур широким из опасений, что в «проблемных» для страховщиков регионах наверняка компании будут продавать полисы по максимальной цене.
Основной причиной, по которой Центробанк был вынужден отложить решение о повышении тарифов ОСАГО, стало снижение уровня допустимого износа деталей транспортного средства, прописанное в законе (с 80% до 50%). Теперь ЦБ хочет оценить влияние этого фактора на изменение тарифа, так как эта норма непосредственно влияет на результаты расчета выплат в ОСАГО по ущербу имуществу.