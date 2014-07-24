Стоимость ОСАГО вырастет минимум на четверть

Между тем, новый закон еще не успел заработать, а ЦБ уже планирует повысить лимит страховых выплат по ОСАГО в части компенсации вреда жизни и здоровью до 2 млн рублей. При этом, как заявил зампред Банка России Владимир Чистюхин, любое повышение размера ответственности страховых компаний должно приводить к увеличению тарифов ОСАГО. В ближайшее время регулятор получит право менять базовую ставку тарифа ОСАГО два раза в год. Начиная с сентября 2016 года ЦБ сможет корректировать базовый тариф не чаще одного раза в год.