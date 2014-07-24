«Солнечный» приглашает юных посетителей на детские праздники

В эти выходные, 26 и 27 июля, в ТРЦ «Солнечный» пройдут праздники для детей и их родителей. Всех маленьких посетителей с 12:00 до 18:00 ждет грандиозная программа.

Сюжет Дети