«Солнечный» приглашает юных посетителей на детские праздники

Сказочные игры и конкурсы наполнят встречу яркими впечатлениями, и хорошее настроение поселится в сердцах детей и взрослых на целую рабочую неделю. Родители смогут бесплатно приводить детей каждые выходные, а сами наслаждаться походом по магазинам.
Программы для детей составлены совместно с психологами, поэтому вашим детям будет комфортно.
Гарантируются подарки и отличное настроение!
Всех ждем на 2 этаже, в зоне ТРЦ «Солнечный», Пермякова, 50б.
Все подробности по расписанию в группе vk.com/malloko