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«Солнечный» приглашает юных посетителей на детские праздники

24 июля 2014, 14:13
В эти выходные, 26 и 27 июля, в ТРЦ «Солнечный» пройдут праздники для детей и их родителей. Всех маленьких посетителей с 12:00 до 18:00 ждет грандиозная программа.
Сюжет
Дети

Сказочные игры и конкурсы наполнят встречу яркими впечатлениями, и хорошее настроение поселится в сердцах детей и взрослых на целую рабочую неделю. Родители смогут бесплатно приводить детей каждые выходные, а сами наслаждаться походом по магазинам.

Программы для детей составлены совместно с психологами, поэтому вашим детям будет комфортно.

Гарантируются подарки и отличное настроение!

  • 12:00 — конкурс талантов
  • 13:30 — аквагрим
  • 15:00 — игровая программа «Звездный час»
  • 16:30 — детское караоке

Всех ждем на 2 этаже, в зоне ТРЦ «Солнечный», Пермякова, 50б.

Все подробности по расписанию в группе vk.com/malloko

#Новости#Дети#ТРЦ Солнечный#Olga#Культура
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