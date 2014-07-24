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Роспотребнадзор допустил запрет всего продовольствия из Украины

24 июля 2014, 15:24
Россия теоретически может остановить импорт продовольствия из Украины после ратификации Киевом соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Об этом сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.
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Тюмень

Ратификация Украиной соглашения об ассоциации с ЕС будет означать, что к товарам, импортируемым из этой страны, будут применяться такие же требования, как и к европейской продукции. Если предприятия Украины не успеют к этому моменту перейти на новые требования, то Россельхознадзор будет вынужден остановить поставки подконтрольной продукции, пояснил он. Пишет «Лента. Ру» со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

«Нам нужно определиться, как мы будем осуществлять такие поставки. Законодательство Европейского союза в достаточной степени отличается», — заявил Алексеенко.

Чтобы не допустить остановки товарообмена, Россельхознадзор предложил ветеринарной службе Украины провести в кратчайшие сроки консультации по переходу на требования Таможенного союза по оформлению европейской импортной продукции. Однако, по словам Алексеенко, российское ведомство ответа на письмо не получило.

В настоящее время действуют запреты на импорт в Россию сыров с 13 заводов Украины, картофеля со всех предприятий страны из-за вредителя (золотой нематоды) и свинины из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.

Также ограничены поставки кондитерской продукции компании Roshen (принадлежит президенту Украины Петру Порошенко) с украинских фабрик в связи с претензиями по качеству и безопасности продукции. Глава Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова заявила, что список запрещенной к продаже украинской готовой пищевой продукции может быть дополнен рыбными консервами.

Фото: egoden.ru

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