Роспотребнадзор допустил запрет всего продовольствия из Украины

Ратификация Украиной соглашения об ассоциации с ЕС будет означать, что к товарам, импортируемым из этой страны, будут применяться такие же требования, как и к европейской продукции. Если предприятия Украины не успеют к этому моменту перейти на новые требования, то Россельхознадзор будет вынужден остановить поставки подконтрольной продукции, пояснил он. Пишет «Лента. Ру» со ссылкой на ИТАР-ТАСС.