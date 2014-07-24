Пьяный мужчина поджег машину своего руководителя

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 55-летнего Александра Клемикова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).
По версии следствия, днем 10 апреля водитель Клемиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору со своим начальником — главным врачом Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском и Сорокинском районах. После этого мужчина спустился в гараж, налил бензин в пластиковую бутылку, которую поджег и бросил в личный автомобиль своего руководителя Volkswagen Passat, скрывшись с места происшествия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Возгорание вскоре увидел проезжавший мимо водитель маршрутного такси, который его огнетушителем оперативно потушил. У иномарки с левой стороны зафиксированы повреждения переднего крыла, подкрылка, передней фары, противотуманной фары, переднего колеса и переднего бампера.
Клемиков в Центре гигиены и эпидемиологии больше не работает.
Ишимская межрайонная прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ишимский городской суд для рассмотрения по существу.
Клемикову за покушение на уничтожение чужого имущества грозит до 3 лет 9 месяцев лишения свободы.