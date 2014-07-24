Пьяный мужчина поджег машину своего руководителя

По версии следствия, днем 10 апреля водитель Клемиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору со своим начальником — главным врачом Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском и Сорокинском районах. После этого мужчина спустился в гараж, налил бензин в пластиковую бутылку, которую поджег и бросил в личный автомобиль своего руководителя Volkswagen Passat, скрывшись с места происшествия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.