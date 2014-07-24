Перевертыш на Ямской: Fiat перестроился и не уступил

Утром в районе Тюменского моторного завода автомобилем «Лада» был сбит на пешеходном переходе 27-летний мужчина. Со слов очевидцев происшествия, автомобиль «ГАЗель» в правом ряду остановилась, а вот ВАЗовская легковушка нет. Пострадавшего в аварии пешехода доставили в больницу в состоянии комы. У него черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга, сообщает УГИБДД региона.
На 5 километре того же тракта в восьмом часу вечера столкнулись сразу четыре автомобиля. Водитель на «Тойоте» не выдержал дистанцию и допустил столкновение с «Жигулями» шестой модели, а дальше «эффект домино» «Жигули» бьет «Богдана», а он в свою очередь автомобиль KIA. Медицинская помощь потребовалась трем участникам аварии. Пассажир «Тойоты» мужчина 32-х лет получил ушиб шеи, пострадали двое мужчин 25-ти и 28-ми лет — пассажир и водитель «Жигулей», у них травма головы.
Два автомобиля столкнулись в шестом часу вечера на улице Ямской в Тюмени. По предварительным данным, микроавтобус Fiat Ducato при перестроении не уступил дорогу автомобилю Renault Logan. В результате столкновение микроавтобус наехал на препятствие, а Renault перевернулся. Пострадал 27-летний водитель легкового автомобиля, у него черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и резаная рана лба.
В селе Гусево на улице Рабочей Тюменского района мотоцикл «Урал» наехал на металлическое ограждение. 26-летний водитель управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, а далее традиционный набор нарушений: водительского удостоверения он не имеет, его мототехника в установленном порядке не зарегистрирована. В результате дорожного происшествия сельского «байкера» с переломом стопы госпитализировали в больницу.
В Тобольск на пересечении улицы Полонского и проспекта Комсомольский столкнулись «Лада» седьмой модели и кроссовер Toyota. По предварительным данным, водитель «Лады» проигнорировал красный сигнал светофора. Пострадала 27-летняя пассажирка отечественного автомобиля, у нее ушиб грудной клетки и тупая травма живота.
В Тобольском районе на автодороге Ш-3, напротив 15-го микрорайона столкнулись автомобили «ГАЗель» и Opel. Пострадали двое мужчин, оба пассажиры «ГАЗели». У 31-летнего мужчины ушиб колена, у 35-летнего — вывих плеча. Причиной аварии стало нарушение скоростного режима одним из участников дорожного движения.
Фото УГИБДД Тюменской области