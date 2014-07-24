Перевертыш на Ямской: Fiat перестроился и не уступил

На 5 километре того же тракта в восьмом часу вечера столкнулись сразу четыре автомобиля. Водитель на «Тойоте» не выдержал дистанцию и допустил столкновение с «Жигулями» шестой модели, а дальше «эффект домино» «Жигули» бьет «Богдана», а он в свою очередь автомобиль KIA. Медицинская помощь потребовалась трем участникам аварии. Пассажир «Тойоты» мужчина 32-х лет получил ушиб шеи, пострадали двое мужчин 25-ти и 28-ми лет — пассажир и водитель «Жигулей», у них травма головы.