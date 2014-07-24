Пенсионный калькулятор: узнай, сколько будешь получать

Использование калькулятора в большей степени подходит для граждан, которые только начинают свою трудовую деятельность или начнут в период после 1 января 2015 года. «Пенсионный калькулятор» не предназначен для граждан, которым уже назначена пенсия, и которым до наступления пенсионного возраста осталось менее 3–5 лет — так как размер их будущей в значительной мере определяется сформированными до 2015 года пенсионными правами. Об этом сообщает отделение ПФР по Тюменской области.