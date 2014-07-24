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Пенсионный калькулятор: узнай, сколько будешь получать

24 июля 2014, 15:45
Отделение ПФР по Тюменской области напоминает, что с 1 января 2015 года вступит в силу новый порядок формирования и расчета пенсии. На сайте Пенсионного фонда и Министерства труда и социальной защиты размещен специальный электронный сервис — «Пенсионный калькулятор». Его главная задача — помочь гражданам понять суть нового порядка расчета пенсий.
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Тюмень

Отделение ПФР по Тюменской области напоминает, что с 1 января 2015 года вступит в силу новый порядок формирования и расчета пенсии. На сайте Пенсионного фонда и Министерства труда и социальной защиты размещен специальный электронный сервис — «Пенсионный калькулятор». Его главная задача — помочь гражданам понять суть нового порядка расчета пенсий.

Для расчета условного размера будущей пенсии гражданину предлагается ответить на 9 вопросов. К каждому вопросу приведены комментарии о влиянии того или иного параметра на размер будущей пенсии гражданина.

При использовании калькулятора, меняя вводимые данные, можно видеть, как влияет на размер пенсии величина заработной платы, с которой работодатель уплачивает страховые взносы, продолжительность общего стажа, военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком, а также выход на пенсию позднее установленного пенсионного возраста.

Обращаем внимание на то, что результаты расчета носят исключительно условный характер и не должны восприниматься гражданами как реальный размер будущей пенсии.

Использование калькулятора в большей степени подходит для граждан, которые только начинают свою трудовую деятельность или начнут в период после 1 января 2015 года. «Пенсионный калькулятор» не предназначен для граждан, которым уже назначена пенсия, и которым до наступления пенсионного возраста осталось менее 3–5 лет — так как размер их будущей в значительной мере определяется сформированными до 2015 года пенсионными правами. Об этом сообщает отделение ПФР по Тюменской области.

Фото: sofiyira72.livejournal.com

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