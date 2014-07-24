Педофил в микрорайонах? Тюменец спас девочку от преследователя

«Я возвращался домой на велосипеде и услышал позади крик о помощи. За мной бежала девчушка лет тринадцати или, может, чуть старше. Я остановился, и она, плача, попросила защитить ее от незнакомого человека, который подошел к ней и начал грязно домогаться. Я бросил велосипед рядом с ней и погнался за этим человеком. Он, увидев, что я бегу за ним, быстро вывернулся и убежал в сторону строящегося моста. Я вернулся к девчушке и проводил ее до дома. Она была очень напугана, переживала, что он ее где-нибудь найдет. Я ее успокоил, сказав, что вряд ли этот мерзавец снова появится в том же месте. Я дождался, когда девочка зайдет в подъезд, и уехал», — рассказал Александр корреспонденту Nashgorod.ru.