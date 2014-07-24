Педофил в микрорайонах? Тюменец спас девочку от преследователя

«Спас девочку от насильника и проводил ее домой. Родители смотрите за детьми!», — написал на своей странице в социальной сети тюменский музыкант Александр Ушкин. Инцидент случился во вторник, 22 июля, около 22.00 неподалеку от строящейся развязки по ул. Монтажников.
«Я возвращался домой на велосипеде и услышал позади крик о помощи. За мной бежала девчушка лет тринадцати или, может, чуть старше. Я остановился, и она, плача, попросила защитить ее от незнакомого человека, который подошел к ней и начал грязно домогаться. Я бросил велосипед рядом с ней и погнался за этим человеком. Он, увидев, что я бегу за ним, быстро вывернулся и убежал в сторону строящегося моста. Я вернулся к девчушке и проводил ее до дома. Она была очень напугана, переживала, что он ее где-нибудь найдет. Я ее успокоил, сказав, что вряд ли этот мерзавец снова появится в том же месте. Я дождался, когда девочка зайдет в подъезд, и уехал», — рассказал Александр корреспонденту Nashgorod.ru.
Музыкант отметил, что не обращался в правоохранительные органы, так как он не задержал человека, который приставал к девочке, и не сможет его точно описать или опознать. Запомнилось лишь то, что это был мужчина средних лет, среднего роста, нерусской национальности, который был одет в красную куртку и синие джинсы. Александр также не знает, обратились ли в полицию родители девочки, но допускает, что напуганная школьница могла и вовсе умолчать дома о произошедшем.
По данным пресс-службы УМВД по г. Тюмени, заявлений по данному инциденту в полицию не поступало.