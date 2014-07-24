Крупнейший тепличный комплекс возводится в Тюменском районе

Тюменская область — один из ведущих регионов по развитию АПК в стране, а в УрФО она на первом месте. Не напрасно на этой неделе здесь собрались картофелеводы со всей России, чтобы обсудить проблемы отрасли. По мнению Петра Чекмарёва, Сибирь несмотря на неблагоприятные погодные условия перспективна и для развития АПК, и в качестве экспортёра сельскохозяйственной продукции, но производство её здесь сложнее и дороже, поэтому сибирские аграрии должны иметь более высокую государственную поддержку, чем в других регионах.