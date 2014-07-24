Крупнейший тепличный комплекс возводится в Тюменском районе

Строительство комбината ведётся на средства российских инвесторов при активной поддержке правительства Тюменской области. Инвестиции в проект составят более 2 миллиардов рублей, инвестиции в развитие инфраструктуры — 200 тысяч.
Налоговые отчисления в бюджет региона будут исчисляться суммой более 66 миллионов рублей ежегодно. По мнению специалистов, проект окупится за 5–6 лет.
Завершён нулевой цикл строительства, идёт остекление первых блоков теплиц, которые займут территорию в 11 гектаров. Современные технологии позволят вести круглодичный сбор овощей. Непрерывный овощной конвейер будет производить 9 тысяч тонн продукции в год, или до 30 тонн ежедневно.
Ещё только начав строительство первой очереди, инвестор уже подбирает место для второй, ведь производство тепличных овощей в регионе очень далеко от норм потребления: отечественные производители обеспечивают только треть овощного ассортимента в период межсезонья. Представители комбината отметили благоприятный инвестиционный климат, созданный в нашем регионе, и стремление местных властей снять все административные барьеры.
Пётр Чекмарёв интересовался, как предприятие намерено решать кадровую проблему, и получил ответ, что комбинат ведёт подбор специалистов через центр занятости, работает с вузами, распространяет информацию о наборе среди местного населения. Рассматривается вопрос переселения сюда семей молодых специалистов. Что касается конкретных цифр, то на сегодня комбинат уже принял 47 заявлений о приёме на работу, сообщается в управлении информационной политики администрации Тюменского муниципального района.
Пока в России дефицит производства овощей в закрытом грунте, но в последние два года наблюдается «тепличный бум» — обновляются современным оборудованием старые комбинаты, строятся новые.
Тюменская область — один из ведущих регионов по развитию АПК в стране, а в УрФО она на первом месте. Не напрасно на этой неделе здесь собрались картофелеводы со всей России, чтобы обсудить проблемы отрасли. По мнению Петра Чекмарёва, Сибирь несмотря на неблагоприятные погодные условия перспективна и для развития АПК, и в качестве экспортёра сельскохозяйственной продукции, но производство её здесь сложнее и дороже, поэтому сибирские аграрии должны иметь более высокую государственную поддержку, чем в других регионах.