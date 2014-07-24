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Федеральный инспектор оценил болид Formula Neftegaz

24 июля 2014, 16:44
Главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Андрей Руцинский встретится со студентами ТюмГНГУ — командой Formula Neftegaz. Гостя встречали особенно приветливо, поскольку Руцинский известен своей любовью к автоспорту. Последние несколько лет он сам принимает участие в гонках.

Студенты Нефтегазового университета самостоятельно сконструировали гоночный болид, который был продемонстрирован Андрею Ивановичу. Ребята рассказали, что старались выполнять свою работу максимально профессионально, и теперь надеются выйти на европейский уровень среди конструирования гоночных автомобилей среди студенческих организаций.

Встреча прошла в рамках проекта «Близкие», где студенты приглашают родственных по духу людей в гости и общаются с ними «без галстуков» на неформальные темы. Поэтому в дружной и даже в домашней атмосфере, все участники мероприятия за чашкой чая смогли задать любой интересующий вопрос гостю. А интересовали ребят не только издержки профессии главного федерального инспектора, но и его личная жизнь. Так Андрей Руцинский поделился, что помимо автоспорта ранее он увлекался боксом, теннисом, рукопашным боем; рассказал о своих мечтах и о том, что значит семья в его жизни.

Во время встречи Андрей Иванович несколько раз упоминал, что в молодости у него были длинные волосы, и он любил и до сих пор любит рок-музыку. И вместе со студентами Нефтегазового университета он исполнил песню «Там за туманами». Коллектив музыкантов внезапно образовавшейся группы работал профессионально, хоть Руцинский признался, что вместе с ребятами даже не репетировал.

В финале встрече Андрею Руцинскому предложили почувствовать себя водителем болида, собранного студентами ТюмГНГУ. Работой юных инженеров он остался доволен.

Александр Безьянов Фото Ани Ле

#Новости#Андрей Руцинский#ТюмГНГУ#Formula Neftegaz#Студенты#Транспорт#Olga#Общество
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