Федеральный инспектор оценил болид Formula Neftegaz

Студенты Нефтегазового университета самостоятельно сконструировали гоночный болид, который был продемонстрирован Андрею Ивановичу. Ребята рассказали, что старались выполнять свою работу максимально профессионально, и теперь надеются выйти на европейский уровень среди конструирования гоночных автомобилей среди студенческих организаций.
Встреча прошла в рамках проекта «Близкие», где студенты приглашают родственных по духу людей в гости и общаются с ними «без галстуков» на неформальные темы. Поэтому в дружной и даже в домашней атмосфере, все участники мероприятия за чашкой чая смогли задать любой интересующий вопрос гостю. А интересовали ребят не только издержки профессии главного федерального инспектора, но и его личная жизнь. Так Андрей Руцинский поделился, что помимо автоспорта ранее он увлекался боксом, теннисом, рукопашным боем; рассказал о своих мечтах и о том, что значит семья в его жизни.
Во время встречи Андрей Иванович несколько раз упоминал, что в молодости у него были длинные волосы, и он любил и до сих пор любит рок-музыку. И вместе со студентами Нефтегазового университета он исполнил песню «Там за туманами». Коллектив музыкантов внезапно образовавшейся группы работал профессионально, хоть Руцинский признался, что вместе с ребятами даже не репетировал.
В финале встрече Андрею Руцинскому предложили почувствовать себя водителем болида, собранного студентами ТюмГНГУ. Работой юных инженеров он остался доволен.
Александр Безьянов Фото Ани Ле