Федеральный инспектор оценил болид Formula Neftegaz

Встреча прошла в рамках проекта «Близкие», где студенты приглашают родственных по духу людей в гости и общаются с ними «без галстуков» на неформальные темы. Поэтому в дружной и даже в домашней атмосфере, все участники мероприятия за чашкой чая смогли задать любой интересующий вопрос гостю. А интересовали ребят не только издержки профессии главного федерального инспектора, но и его личная жизнь. Так Андрей Руцинский поделился, что помимо автоспорта ранее он увлекался боксом, теннисом, рукопашным боем; рассказал о своих мечтах и о том, что значит семья в его жизни.