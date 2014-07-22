Вымогали деньги у бизнесменов, угрожая расправой

К сотрудникам управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области поступила оперативная информация, что в Тюмени и на юге Тюменской области группа мужчин вымогает деньги у коммерсантов. В ходе проведенной проверки информация подтвердилась, и злоумышленники были задержаны. Ими оказались трое безработных россиян, один из которых был ранее судим за совершение мошенничества.