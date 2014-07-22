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Вымогали деньги у бизнесменов, угрожая расправой

22 июля 2014, 09:32
Задержаны трое мужчин, которые вымогали деньги у тюменских бизнесменов. Они уже признались в двух преступлениях, но у полицейских есть основания полагать, что они причастны и к другим случаям.
Сюжет
Тюмень

К сотрудникам управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области поступила оперативная информация, что в Тюмени и на юге Тюменской области группа мужчин вымогает деньги у коммерсантов. В ходе проведенной проверки информация подтвердилась, и злоумышленники были задержаны. Ими оказались трое безработных россиян, один из которых был ранее судим за совершение мошенничества.

«Жертвами вымогателей становились успешные предприниматели, располагающие достаточными денежными средствами. В ходе бесед под надуманными предлогами они „ставили“ предпринимателей на деньги, а в случае отказа платить угрожали физической расправой им самим и членам их семей. Запрашиваемая сумма колебалась от 5 до 270 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба по УМВД по Тюменской области.

Задержанные дали признательные показания по двум эпизодам своей преступной деятельности. В настоящее время двое злоумышленников заключены под стражу, один отпущен до суда под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники уголовного розыска продолжают мероприятия по установлению их причастности к совершению аналогичных преступлений. Граждане, пострадавшие от действий данной группы, могут обращаться в отдел по раскрытию преступлений общеуголовной направленности УМВД России по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Тульская, 3, либо по телефону 291–856.

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