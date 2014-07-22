Внимание: на Первомайской открыты люки

Напомним, что также в связи с работами УТСК на сетях, в центре Тюмени с 26 по 27 июля будет закрыта часть улицы Водопроводной. Проезд на участках от улицы Дзержинского до Первомайской, от улицы Первомайской до Водопроводной, от Водопроводной до Орджоникидзе перекроют с 7 до 10 июня. Участок от улицы Первомайской до улицы Водопроводной и от Водопроводной до Орджоникидзе будут закрывать с 10 июля по 1 августа.