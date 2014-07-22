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Внимание: на Первомайской открыты люки

22 июля 2014, 09:36
Этим утром автомобилисты обнаружили, что на улице Первомайской есть участок, на котором открыты абсолютно все колодцы.
Сюжет
Тюмень

Пользователь «Твиттера» @AnastasiaTMN сообщила, что вспоминать «змейку» нужно на отрезке от Володарского до Хохрякова.

Напомним, что также в связи с работами УТСК на сетях, в центре Тюмени с 26 по 27 июля будет закрыта часть улицы Водопроводной. Проезд на участках от улицы Дзержинского до Первомайской, от улицы Первомайской до Водопроводной, от Водопроводной до Орджоникидзе перекроют с 7 до 10 июня. Участок от улицы Первомайской до улицы Водопроводной и от Водопроводной до Орджоникидзе будут закрывать с 10 июля по 1 августа.

Уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах.

#Новости#Ограничение движения#Дороги#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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