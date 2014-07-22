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В супермаркетах будут продавать лекарства

22 июля 2014, 15:27
Перечень безрецептурных лекарств, которые будет разрешено продавать в супермаркетах, огласил Минздрав.
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Тюмень

В списке Минздрава препараты семи терапевтических групп. В том числе это антисептики для лечения заболеваний горла, препараты для носа на основе морской воды, активированный уголь, препараты железа, противовирусные и антигистаминные средства и т. д.

Ранее Минпромторг говорил, что в список могут войти жаропонижающие, противопростудные, желудочно-кишечные, средства наружного применения и приборы диагностики, витамины и т. д. Расширить список можно по нескольким критериям: возможность отпуска препаратов без рецепта и консультации со специалистом, отсутствие особых условий хранения и риска вреда здоровью при несоблюдении инструкции к препарату.

«Задача поставлена, но реализовываться она будет продуманно и постепенно. Надо будет обговорить регулирование деятельности торговых сетей и аптек в новых условиях, и для этого необходимо провести работу по соответствующему изменению законодательства», — сказал представитель секретариата Шувалова. Должен быть разработан порядок реализации безрецептурных лекарственных средств в супермаркетах, требуется внесение изменений в законы об обращении лекарственных средств и о лицензировании отдельных видов деятельности, говорит Максимкина из Минздрава.

Напомним, поручение составить этот список Минздраву, Минпромторгу, Минэкономразвития и Роспотребнадзору дал первый вице-премьер Игорь Шувалов месяц назад. Проект перечня согласован со всеми заинтересованными ведомствами, но пока в секретариате Шувалова письмо Минздрава не получили. Об этом пишет периодическое издание «Ведомости».

Фото: rostovdrive.ru

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