В супермаркетах будут продавать лекарства

«Задача поставлена, но реализовываться она будет продуманно и постепенно. Надо будет обговорить регулирование деятельности торговых сетей и аптек в новых условиях, и для этого необходимо провести работу по соответствующему изменению законодательства», — сказал представитель секретариата Шувалова. Должен быть разработан порядок реализации безрецептурных лекарственных средств в супермаркетах, требуется внесение изменений в законы об обращении лекарственных средств и о лицензировании отдельных видов деятельности, говорит Максимкина из Минздрава.