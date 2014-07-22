В России появится единая информационная система ЖКХ

Системой смогут пользоваться органы власти, юридические и физические лица, советы многоквартирных домов, индивидуальные предприниматели. Будут существовать виртуальные комитеты.
Владимир Путин подписал соответствующий закон. Он устанавливает порядок создания и работы базы, хранения и предоставления информации. Так, например, размещать данные в системе будут органы госвласти, местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
База должна стать «информационной системой нового поколения, позволяющей обеспечить полноту, достоверность и актуальность информации о состоянии дел в жилищно-коммунальной сфере», необходимой для выполнения возложенных на Минрегионразвития РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления функций и задач, отмечается в пояснительной записке к документу.
Закон направлен на повышение уровня информированности граждан по вопросам предоставления услуг ЖКХ и эффективности деятельности профильных органов власти, создания условий повышения качества, полноты и эффективности оказания услуг населению и организациям.
Жилищно-коммунальное хозяйство — одна из наиболее проблемных сфер в России. 53% россиян считают ситуацию в жилищно-коммунальной сфере главной проблемой страны. Среди прочих мер власти стремятся развить у жильцов чувство эффективного собственника, в том числе повышая их информированность о ситуации в жилищно-коммунальной отрасли — поскольку многие жильцы плохо представляют себе устройство сферы ЖКХ и свое положение в ней. Даже в работающих в жилищно-коммунальном секторе компаниях 70% сотрудников не имеют нужной профессиональной подготовки.