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В России появится единая информационная система ЖКХ

22 июля 2014, 15:07
С 1 февраля 2016 года на специальном сайте будет содержаться информация о числе зарегистрированных граждан в доме, о мерах соцподдержки отдельных граждан, о разработанных энергопрограммах, данные о стоимости услуг ЖКХ и их качестве.

Системой смогут пользоваться органы власти, юридические и физические лица, советы многоквартирных домов, индивидуальные предприниматели. Будут существовать виртуальные комитеты.

Владимир Путин подписал соответствующий закон. Он устанавливает порядок создания и работы базы, хранения и предоставления информации. Так, например, размещать данные в системе будут органы госвласти, местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

База должна стать «информационной системой нового поколения, позволяющей обеспечить полноту, достоверность и актуальность информации о состоянии дел в жилищно-коммунальной сфере», необходимой для выполнения возложенных на Минрегионразвития РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления функций и задач, отмечается в пояснительной записке к документу.

Закон направлен на повышение уровня информированности граждан по вопросам предоставления услуг ЖКХ и эффективности деятельности профильных органов власти, создания условий повышения качества, полноты и эффективности оказания услуг населению и организациям.

Жилищно-коммунальное хозяйство — одна из наиболее проблемных сфер в России. 53% россиян считают ситуацию в жилищно-коммунальной сфере главной проблемой страны. Среди прочих мер власти стремятся развить у жильцов чувство эффективного собственника, в том числе повышая их информированность о ситуации в жилищно-коммунальной отрасли — поскольку многие жильцы плохо представляют себе устройство сферы ЖКХ и свое положение в ней. Даже в работающих в жилищно-коммунальном секторе компаниях 70% сотрудников не имеют нужной профессиональной подготовки.

#Новости#ЖКХ#Интернет#Женя#Общество
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