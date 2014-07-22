В России появится единая информационная система ЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяйство — одна из наиболее проблемных сфер в России. 53% россиян считают ситуацию в жилищно-коммунальной сфере главной проблемой страны. Среди прочих мер власти стремятся развить у жильцов чувство эффективного собственника, в том числе повышая их информированность о ситуации в жилищно-коммунальной отрасли — поскольку многие жильцы плохо представляют себе устройство сферы ЖКХ и свое положение в ней. Даже в работающих в жилищно-коммунальном секторе компаниях 70% сотрудников не имеют нужной профессиональной подготовки.