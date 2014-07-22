В ДТП на Профсоюзной пострадал ребенок

Как сообщает Управление ГИБДД, пять человек, в том числе 11-летний ребенок, по уточненным данным, пострадали в столкновении микроавтобуса Fiat и автомобиля Mazda, произошедшем около двух часов дня на пересечении улиц Профсоюзной и Хохрякова областного центра. Водитель микроавтобуса, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту № 4, не выдержал дистанцию до впереди идущего транспортного средства, вследствие чего автобус столкнулся с легковым автомобилем. Все пострадавшие в аварии — пассажиры «маршрутки». 11-летний мальчик получил травму головы. Ушибы тела и конечностей получили две 18-летние, а также 32- и 67-летняя пассажирки микроавтобуса.