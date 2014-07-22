В ДТП на Профсоюзной пострадал ребенок

Как сообщает Управление ГИБДД, пять человек, в том числе 11-летний ребенок, по уточненным данным, пострадали в столкновении микроавтобуса Fiat и автомобиля Mazda, произошедшем около двух часов дня на пересечении улиц Профсоюзной и Хохрякова областного центра. Водитель микроавтобуса, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту № 4, не выдержал дистанцию до впереди идущего транспортного средства, вследствие чего автобус столкнулся с легковым автомобилем. Все пострадавшие в аварии — пассажиры «маршрутки». 11-летний мальчик получил травму головы. Ушибы тела и конечностей получили две 18-летние, а также 32- и 67-летняя пассажирки микроавтобуса.
Около половины пятого дня на подъезде к поселку Муген Уватского района съехал в кювет и въехал в железобетонный блок автомобиль «Нива». 52-летний водитель автомобиля погиб. 27-летний пассажир внедорожника получил черепно-мозговую травму. Молодой человек, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения. Наличие алкоголя в крови погибшего водителя автомобиля установит медицинская экспертиза.
В два часа дня в самом селе Уват на улице Северной мопед сбил юного велосипедиста. По предварительным данным, водитель мопеда при обгоне зацепил ребенка, ехавшего на велосипеде. В результате происшествия 13-летний мальчик получил рваную рану бедра. Водитель мопеда скрылся с места происшествия, его розыск ведут сотрудники ГИБДД.
В шесть часов утра на автодороге Вагай — Тукуз в Вагайском районе съехал в кювет и перевернулся автомобиль ВАЗ-2107. По предварительным данным, водитель превысил безопасную скорость движения, вследствие чего автомобиль занесло. Удержать машину на дороге водитель, стаж которого два года, не сумел. В результате происшествия 25-летний мужчина, управлявший «семеркой», получил травму грудной клетки и ушиб лица. Тяжелая черепно-мозговая травма у 2-месячного ребенка, находившегося в машине. Ребенок, по предварительным данным, находился на руках у матери, которая в аварии травм не получила.
В восемь часов вечера на автодороге Армизонское — Емуртла — Упорово в Упоровском районе столкнулись автомобили «Лада» 15-й модели и Daewoo Nexia. По предварительным данным, 32-летний водитель «Лады», находясь в состоянии опьянения, выехал на полосу встречного движения. В результате происшествия 32-летний водитель «Лады» получил перелом ребер. Травмы грудной клетки и колена у 56-летней пассажирки Daewoo.
Нетрезвые пешеходы стали участниками двух происшествий в областном центре. Около 11 часов вечера на Московском тракте автомобилем Hyundai Elantra сбит 48-летний мужчина, который шел по обочине дороги. Пешеход получил травму головы и перелом ключицы. Водитель, сбивший мужчину, управлял транспортным средством, будучи лишенным права управления.
Еще один пешеход попал под колеса автомобиля Mazda 6 около полуночи на пересечении улиц Республики и Холодильной. 35-летний мужчина получил перелом голени. Водитель скрылся с места происшествия. Если вы стали очевидцем этой аварии, или вам известна информация о местонахождении водителя автомобиля Mazda, просим вас обратиться в группу розыска полка ДПС ГИБДД по телефонам 794–686, 794–580 или в дежурную часть ГИБДД по телефону 794–610.
Фото Госавтоинспекции Тюменской области