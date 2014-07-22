Украинским беженцам могут позволить работать без разрешения

«Необходимо законодательно продлить срок разрешенного пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации до стабилизации обстановки, по крайней мере, до 270 дней со дня въезда. А также временно предоставить переселенцам возможность немедленного трудоустройства без получения разрешения на работу (например, при подаче заявления на предоставление статуса беженца, временного убежища, разрешения на временное проживание и др)», — говорится в сообщении в блоге правозащитника на сайте СПЧ.
Напомним, Госдума приняла законопроект, который дает право юрлицам и индивидуальным предпринимателям нанимать иностранцев, прибывших в РФ в безвизовом порядке, на основании приобретения патента. Поправки значительно упрощают прием мигрантов на работу, в том числе украинских беженцев.
Бобров пояснил, что патенты, выдаваемые в упрощенном порядке, могут быть использованы только при трудоустройстве у физлиц, при том, что значительная часть беженцев являются квалифицированными специалистами в тяжелой промышленности. Кроме того правозащитник предлагает предоставлять статус беженца и тем, кто оказался на территории РФ к началу боевых действий и в связи с этим не может вернуться на Украину, — так называемым беженцам «на месте». Об этом пишет «РИА Новости».
Отметим, по данным на 7 июля 2014 года в Тюмени зарегистрировано 310 украинских беженцев, для них подобрано 360 вакансий.
Фото: gazetahimik.ru