Украинским беженцам могут позволить работать без разрешения

Бобров пояснил, что патенты, выдаваемые в упрощенном порядке, могут быть использованы только при трудоустройстве у физлиц, при том, что значительная часть беженцев являются квалифицированными специалистами в тяжелой промышленности. Кроме того правозащитник предлагает предоставлять статус беженца и тем, кто оказался на территории РФ к началу боевых действий и в связи с этим не может вернуться на Украину, — так называемым беженцам «на месте». Об этом пишет «РИА Новости».