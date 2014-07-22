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Украинским беженцам могут позволить работать без разрешения

22 июля 2014, 12:00
Беженцам с Украины, приезжающим в РФ, необходимо продлить срок разрешенного пребывания на территории страны хотя бы до 270 дней и дать возможность устроиться на работу даже без официального разрешения, считает член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров.
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Тюмень

«Необходимо законодательно продлить срок разрешенного пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации до стабилизации обстановки, по крайней мере, до 270 дней со дня въезда. А также временно предоставить переселенцам возможность немедленного трудоустройства без получения разрешения на работу (например, при подаче заявления на предоставление статуса беженца, временного убежища, разрешения на временное проживание и др)», — говорится в сообщении в блоге правозащитника на сайте СПЧ.

Напомним, Госдума приняла законопроект, который дает право юрлицам и индивидуальным предпринимателям нанимать иностранцев, прибывших в РФ в безвизовом порядке, на основании приобретения патента. Поправки значительно упрощают прием мигрантов на работу, в том числе украинских беженцев.

Бобров пояснил, что патенты, выдаваемые в упрощенном порядке, могут быть использованы только при трудоустройстве у физлиц, при том, что значительная часть беженцев являются квалифицированными специалистами в тяжелой промышленности. Кроме того правозащитник предлагает предоставлять статус беженца и тем, кто оказался на территории РФ к началу боевых действий и в связи с этим не может вернуться на Украину, — так называемым беженцам «на месте». Об этом пишет «РИА Новости».

Отметим, по данным на 7 июля 2014 года в Тюмени зарегистрировано 310 украинских беженцев, для них подобрано 360 вакансий.

Фото: gazetahimik.ru

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