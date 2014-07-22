ТюмГУ начинает зачисление на платной основе

Как сообщает управление информационной политики ТюмГУ, в список зачисления входят специальности «Менеджмент», «Экономическая безопасность», «Таможенное дело», «Управление персоналом», «Правовое обеспечение национальной безопасности», ГМУ, «Лингвистика», «Журналистика», «Издательское дело», «Сервис», «Биоинженерия и биоинформатика», «Документоведение и архивоведение», «Международные отношения», «Психология», «Музыкальное образование». Уже сейчас списки поступающих на эти специальности достаточно высоки.
Согласно Правилам приема вуза зачисление на платной основе производится по составленному списку не позднее определенного числа. В данном случае это 25 июля, когда состоится первое заседание приемной комиссии по зачислению.
В список зачисленных попадут те абитуриенты, которые заключили договор на платное обучение и до 25 июля внесли деньги за один год.
Заключить договор можно в Управлении договорных отношений ТюмГУ ежедневно с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:30 до 13:30) по адресу: ул. Республики, 9, корпус 1. Телефоны для справок: 46-46-50, 45-56-69, 46-21-85, 45-60-31.