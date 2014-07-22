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Тюменцев ждут на день открытых дверей в поликлиниках

22 июля 2014, 12:33
Единый день открытых дверей пройдет во всех муниципальных поликлиниках Тюмени 23 июля.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения администрации города, в течение рабочего дня, с 8 до 20 часов, каждый желающий может обратиться по любому вопросу к заведующим отделениями, заместителям руководителя и непосредственно к главному врачу поликлиники. В этот день тюменцы могут получить различные консультации, высказать свои замечания, предложения, а также выразить благодарность.

Следует отметить, что 16 июля уже состоялись «горячие линии» главных врачей поликлиник, в ходе которых поступило 83 обращения.

Мероприятия проводятся для повышения открытости медицинских учреждений, повышения информированности граждан по вопросам качества и доступности оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения и другим актуальным темам для населения.

Фото: ufa.en.cx

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