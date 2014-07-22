Тюменские мошенники прикинулись прокуратурой

Начиная с 22 июля, от имени прокуратуры Тюменской области неизвестные лица рассылают требования об уплате недоимки по налогам и сборам с указанием конкретных реквизитов.
Прокуратура области официально заявляет, что рассылку указанных требований не осуществляет. В ее полномочия сбор налогов не входит. Вышеуказанные действия неустановленных лиц являются мошенническими и уголовно-наказуемыми.
В случае получения подобных документов их необходимо направлять в прокуратуру Тюменской области по адресу: 625048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 31 или по электронному адресу [email protected]
Надзорным ведомством организована процессуальная проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям злоумышленников.
Фото: kafa-info.com.ua