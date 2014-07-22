Треть россиян предлагают не вмешиваться в ситуацию на Украине

ВЦИОМ отмечает, что 36% россиян предлагают не вмешиваться в ситуацию на юго-востоке и соблюдать нейтралитет, еще 15% ратуют за то, чтобы помочь республикам остаться в составе Украины, а 12% — за то, чтобы принять их в РФ. Об этом пишет «РИА Новости».