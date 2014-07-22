Треть россиян предлагают не вмешиваться в ситуацию на Украине

«За несколько месяцев в два раза стало больше тех, кто предлагает признать ДНР и ЛНР. Их количество выросло с 13% в апреле до 26% в июле», — сообщают социологи.
ВЦИОМ отмечает, что 36% россиян предлагают не вмешиваться в ситуацию на юго-востоке и соблюдать нейтралитет, еще 15% ратуют за то, чтобы помочь республикам остаться в составе Украины, а 12% — за то, чтобы принять их в РФ. Об этом пишет «РИА Новости».
Кроме того, социологи выяснили, что более трети (35%) респондентов выступают за то, чтобы Россия стала посредником в диалоге Киева и юго-востока, а 30% высказались за поддержку ополченцев. Только каждый сотый предлагает принять сторону киевских властей.
Отметим, опрос проведен в середине июля среди 1,6 тысячи человек в 130 населенных пунктах России, статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Фото: aif.ru