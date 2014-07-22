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Сочинение как выпускной экзамен по литературе вернется в школы

22 июля 2014, 10:15
Рособрнадзор готовится вернуть сочинение в качестве экзамена по литературе для старшеклассников общеобразовательных школ, а также ввести устную часть Единого госэкзамена (ЕГЭ) по иностранным языкам, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
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Тюмень

»Сочинение станет допуском к дальнейшей сдаче экзаменов, его планируется писать в декабре, чтобы те, кто не справится с первого раза, имели возможность в течение февраля—апреля его пересдать. Также уже можно говорить уверенно, что в 2015 году будет введена устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. В свое время такой опыт уже был и он был эффективным», — сказал Кравцов.

Он добавил, что основная цель сочинения — привить навыки правильного и логичного изложения мыслей, оцениваться работы будут не по балльной системе, а принципу »зачет-незачет», поэтому они не повлияют на результат Единого госэкзамена.

По словам руководителя Рособрнадзора, изменения, которые коснутся выпускников 2015 года, не станут кардинальными и окончательное решение о проведении аттестации будет озвучено до 1 сентября. Об этом пишет «РИА Новости».

Добавим, ЕГЭ в России служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз, а с 2009 года сдача Единого экзамена — единственный способ окончить российскую школу. Зачисление в вузы России в 2014 году проводится только по результатам ЕГЭ.

Фото: unicity-nsk.ru

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