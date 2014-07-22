Сочинение как выпускной экзамен по литературе вернется в школы

»Сочинение станет допуском к дальнейшей сдаче экзаменов, его планируется писать в декабре, чтобы те, кто не справится с первого раза, имели возможность в течение февраля—апреля его пересдать. Также уже можно говорить уверенно, что в 2015 году будет введена устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. В свое время такой опыт уже был и он был эффективным», — сказал Кравцов.