Сочинение как выпускной экзамен по литературе вернется в школы

»Сочинение станет допуском к дальнейшей сдаче экзаменов, его планируется писать в декабре, чтобы те, кто не справится с первого раза, имели возможность в течение февраля—апреля его пересдать. Также уже можно говорить уверенно, что в 2015 году будет введена устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. В свое время такой опыт уже был и он был эффективным», — сказал Кравцов.
Он добавил, что основная цель сочинения — привить навыки правильного и логичного изложения мыслей, оцениваться работы будут не по балльной системе, а принципу »зачет-незачет», поэтому они не повлияют на результат Единого госэкзамена.
По словам руководителя Рособрнадзора, изменения, которые коснутся выпускников 2015 года, не станут кардинальными и окончательное решение о проведении аттестации будет озвучено до 1 сентября. Об этом пишет «РИА Новости».
Добавим, ЕГЭ в России служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз, а с 2009 года сдача Единого экзамена — единственный способ окончить российскую школу. Зачисление в вузы России в 2014 году проводится только по результатам ЕГЭ.
Фото: unicity-nsk.ru