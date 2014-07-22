«Сны улиц»: ходулисты, огненные истории, клоуны-импровизаторы

Каждый, кто хоть раз побывал на фестивале уличных театров «Сны улиц», захочет вернуться туда снова, ведь это праздник чуда, волшебства соприкосновения душ.
«Город снов» возникнет в сквере Комсомольский в 18 часов. Здесь вы сможете научиться гончарному делу и чеканке монет, своими руками слепить игрушки из слоеного теста или сшить куклу. Вас научат танцевать сальсу и примерят роль модели большого подиума. Вам предложат в онлайн-режиме истолковать свои сны, а после вы сможете окунуться в мистическую атмосферу игр «Имаджинариум» и «Экивоки», а так же отдохнуть душой и телом на занятиях по йоге, и увидеть выставку живописи молодых тюменских художников.
Откроет работу «Города снов» группа *ужезима (Тюмень), представив свой дебютный альбом «Play/Repeat». В их музыке — проживание конкретных ситуаций, мечты и влюбленности. Они абсолютно космополитичны. Они поют не о стране и мире — о настроении. О том, что не замечают за внешней суетой.
Выступление гостей фестиваля пройдет с 19 до 23 часов.
Мастерская ходульного образа «Высокого искусства» (Москва)
Спектакль «Праздник на ходу»
Это прямые наследники традиций уличного театра и карнавала. Их местообитание — праздник, их стихия — парад, их миссия — творить. Они бесстрашно шагают в полный трехметровый рост, излучая свет и радость всему вокруг.
Театр-студия «КукАртель» (Санкт-Петербург)
Спектакль «Наше вам с кисточкой!»
Театр был организован в 2008 г. Александром и Тамарой Стависскими, а также выпускниками театральной академии. На сегодняшний день в репертуаре театра 7 спектаклей. На фестивале представят традиционное уличное кукольное представление о похождениях Петрушки. Главный герой — Петрушка готовится к своей женитьбе, при этом вступая во взаимодействие с такими традиционными персонажами как, Цыган, Марфута, Доктор, Лошадь, Черт, и другие. Это веселое, задорное представление для детей и взрослых.
Shiva Grings (Германия)
Режиссер кукольных спектаклей, а также провокационного экспериментального кабаре-шоу «M?nnercocktail» представит на фестивале вокальную импровизационную клоунаду — час чистой импровизации. Час, в котором зритель постоянно удивляется, в котором может произойти все, что угодно. Спектакль зависит от публики, места и даже порывов ветра. Это шоу, которое подтверждает то, что всегда говорил Шекспир: весь мир — театр!
Театр «Мимикрия» (Тюмень)
Спектакль «Романовы: История одной семьи» (при финансовой поддержке правительства Тюменской области)
История одной семьи на фоне событий и урагана исторического времени. Слабость и сила последнего правителя дома Романовых, его вера и любовь, судьба человека, избранный путь, поступки, за которые всегда приходиться нести ответ. «История одной семьи» будет рассказана современным языком, с использованием ярких образов и выразительных средств уличного искусства.
Residual Gurus (Испания)
Четыре мастера объединились в музыкальный коллектив, чтобы создать абсолютно новое звучание. Теперь они Гуру и звезды дискотек. Им подвластно все. Электронные сеты, диско, техно, индийские мелодии и атомные рейвы, смех и театральная импровизация. На что еще способны фановые трубы, консервные банки и металлические котелки? — На всё. Все стили и направления, самые разнообразные музыкальные мелодии и ритмы сыграет вам переработанный мусор, если он в руках настоящих артистов.
Театр «Огненная Планета» (Тюмень)
Огненно-пиротехнический спектакль «Любовь, одетая в пламень»
Коллектив существует с 2006 года. Участник российских и международных пиротехнических конкурсов. На фестивале представят «вечную» историю любви в огненном шоу, по мотивам рубаев Омара Хайяма.
Театр огня «Феникс» (Россия, Москва)
Спектакль «Мне снился цирк»
Огненный, танцующий уличный театр! Гармонично вплетает танцы всех стилей и направлений в движение с огнем, рассказывая о том, что не сказать словами. На фестивале представят огненно-танцевальную историю о мечте, об ощущении волшебства и чуда.
В течение всего вечера будут идти розыгрыши подарков от партнеров и организаторов фестиваля.