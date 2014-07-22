«Сны улиц»: ходулисты, огненные истории, клоуны-импровизаторы

«Город снов» возникнет в сквере Комсомольский в 18 часов. Здесь вы сможете научиться гончарному делу и чеканке монет, своими руками слепить игрушки из слоеного теста или сшить куклу. Вас научат танцевать сальсу и примерят роль модели большого подиума. Вам предложат в онлайн-режиме истолковать свои сны, а после вы сможете окунуться в мистическую атмосферу игр «Имаджинариум» и «Экивоки», а так же отдохнуть душой и телом на занятиях по йоге, и увидеть выставку живописи молодых тюменских художников.