«Рубин» будет играть в квартете на следующем сезоне ВХЛ

Согласно правилам ВХЛ на будущий сезон, групповой этап турнира предполагает как минимум по одному матчу дома и гостях для каждой команды. Также все участники будут поделены по географическому принципу на шесть групп по четыре команды. Внутри каждой из групп они встретятся по шесть раз: три поединка на выезде, три на своем льду.
Формат плей-офф на турнире остался неизменным, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». За «Братину» будут бороться шестнадцать сильнейших команд, каждой предстоит сыграть по четыре матча на всех этапах плей-офф.
Напомним, игроки «Рубина» уже начали предсезонную подготовку. В ее рамках им предстоит провести два товарищеских матча с ближайшим географическим соседом — «Зауральем» из Кургана. Первая встреча состоится 31 июля в гостях, ответный матч 2 августа уже на домашней площадке «рубиновцев».