«Рубин» будет играть в квартете на следующем сезоне ВХЛ

Согласно правилам ВХЛ на будущий сезон, групповой этап турнира предполагает как минимум по одному матчу дома и гостях для каждой команды. Также все участники будут поделены по географическому принципу на шесть групп по четыре команды. Внутри каждой из групп они встретятся по шесть раз: три поединка на выезде, три на своем льду.