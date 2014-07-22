Полиция: будьте бдительны во время шоппинга

Как отмечал на одной из пресс-конференций начальник УМВД по г. Тюмени Геннадий Пеньков, местных воришек полицейские знают, что называется, в лицо. Сложнее с гастролерами. В наш регион приезжают нечистые на руку индивиды из Казахстана, Екатеринбурга, Кургана, Челябинска и Омска. Порой для совершения карманных краж в Тюмень прибывают целые группы. «Они приезжают на короткий период, совершают кражи и уезжают дальше. Не всех успеваем отслеживать. Но стараемся вовремя передавать информацию в другие регионы, чтобы там были начеку», — сказал тогда Геннадий Пеньков.