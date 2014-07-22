Полиция: будьте бдительны во время шоппинга

«Покупатели, выбирая товар, забывают об открытой сумке и кошельке, лежащих, к примеру, в тележке. Воришки знают, в каких отделах они не попадут под прицел камер видеонаблюдения, а занятый шоппингом потерпевший обнаружит кражу далеко не сразу», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Воры не брезгуют и маленькими суммами, но случается, что добыча злоумышленника составляет десятки тысяч рублей. Так, например, в апреле мигрант похитил у владельца кафе более 150 тысяч рублей. Кража произошла в торговом центре: легкомысленный предприниматель положил прозрачный файл с деньгами поверх покупок в тележку, а воришка воспользовался обстоятельствами. Злоумышленника задержали, его ждет суд.
Всего за полгода сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемых по фактам 24 краж. Как видно по статистике, большинство подобных преступлений пока остаются нераскрытыми.
Как отмечал на одной из пресс-конференций начальник УМВД по г. Тюмени Геннадий Пеньков, местных воришек полицейские знают, что называется, в лицо. Сложнее с гастролерами. В наш регион приезжают нечистые на руку индивиды из Казахстана, Екатеринбурга, Кургана, Челябинска и Омска. Порой для совершения карманных краж в Тюмень прибывают целые группы. «Они приезжают на короткий период, совершают кражи и уезжают дальше. Не всех успеваем отслеживать. Но стараемся вовремя передавать информацию в другие регионы, чтобы там были начеку», — сказал тогда Геннадий Пеньков.
Сотрудники полиции призывают тюменцев быть внимательными и проявлять бдительность даже во время шопинга. Напомним, несколько простых правил, при соблюдении которых у вас будет больше шансов избежать внимания злоумышленников:
— не кладите кошелек в задний карман, также и дамскую сумку держите перед собой;
— не демонстрируйте крупную сумму денег или дорогой телефон;
— не оставляйте имущество в тележке без присмотра;
— конечно, лучше не заходить в супермаркет с крупной суммой наличных денег, однако если такое случилось, не храните все деньги в одном месте, разложите их в карманы, кошелек, отделы в сумке;
— сложно с первого взгляда заметить подозрительных личностей, однако будьте всегда начеку;
— периодически проверяйте наличие имущества.
Стоит помнить и о излюбленных приемах магазинных воришек: они могут создать искусственную давку, чтобы незаметно вытащить кошелек, или, притворившись старым знакомым, прощупать ваши карманы во время радостных объятий.