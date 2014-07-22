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На Широтной опрокинулась остановка

22 июля 2014, 15:17
В микрорайоне Восточный — 2 по улице Широтной рухнула остановка. Сегодня опрокинувшийся на крышу остановочный павильон запечатлел на фото очевидец.

Что послужило причиной падения остановочного павильона, сказать трудно. Вполне возможно, постаралась не вчерашняя непогода, а вандалы. В любом случае восстанавливать ее придется городским властям.

Как пояснили NashGorod.ru, в пресс-службе «Тюменьгортранса» за содержанием остановок в городе следят различные организации. Поврежденный остановочный павильон числится на балансе городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. Ремонтные организации уже выехали на осмотр и ремонт. В настоящее время павильон демонтирован.

#Новости#Остановки#Погода#Алексей#Происшествия
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