На Широтной опрокинулась остановка

Как пояснили NashGorod.ru, в пресс-службе «Тюменьгортранса» за содержанием остановок в городе следят различные организации. Поврежденный остановочный павильон числится на балансе городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. Ремонтные организации уже выехали на осмотр и ремонт. В настоящее время павильон демонтирован.