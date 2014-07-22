Инвалидам в Тюменской области стало проще трудоустроиться

Как рассказали порталу NashGorod.ru в Департаменте труда и занятости Тюменской области, ранее, чтобы оформить трудовые отношения с инвалидом, работодателю приходилось заключать трехсторонний договор с органами местного самоуправления и государственными учреждениями службы занятости. «Такая процедура была не совсем удобна в первую очередь для работодателя, — пояснила пресс-секретарь Департамента Оксана Белова. — Во-первых, сама процедура заключения трехсторонних соглашений довольно длительна, занимает от одного до трех месяцев, во-вторых, далеко не все работодатели могли правильно составить необходимые документы. При этом у многих есть возможность взять на работу инвалида».