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Инвалидам в Тюменской области стало проще трудоустроиться

22 июля 2014, 10:47
Процедура принятия на работу лиц с ограниченными возможностями здоровья в Тюменской области упростилась. Правительство региона отменило некоторые положения Постановления № 356 от 28.10.2003, которые касались правил трудоустройства инвалидов.

Как рассказали порталу NashGorod.ru в Департаменте труда и занятости Тюменской области, ранее, чтобы оформить трудовые отношения с инвалидом, работодателю приходилось заключать трехсторонний договор с органами местного самоуправления и государственными учреждениями службы занятости. «Такая процедура была не совсем удобна в первую очередь для работодателя, — пояснила пресс-секретарь Департамента Оксана Белова. — Во-первых, сама процедура заключения трехсторонних соглашений довольно длительна, занимает от одного до трех месяцев, во-вторых, далеко не все работодатели могли правильно составить необходимые документы. При этом у многих есть возможность взять на работу инвалида».

По новым правилам работодателю достаточно выполнять установленную для трудоустройства инвалидов квоту и ежемесячно предоставлять сведения о ее выполнении в Центр занятости населения.

Согласно законодательству квотирование рабочих мест для инвалидов составляет 3% от среднесписочной численности работников на предприятии. По статистике за первое полугодие более 900 лиц с ограниченными возможностями получили трудоустройство в Тюменской области.

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