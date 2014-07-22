ГИБДД проверяет места проведения дорожных работ

За месяц проведения мероприятия государственными инспекторами дорожного надзора ГИБДД проверено более 280 мест проведения дорожных работ. Как поясняют в ведомстве, на 30 из них работы проводились с нарушением нормативных требований, на четырех участках, в Заводоуковске, Ялуторовске и Увате — без согласований с органами ГИБДД.