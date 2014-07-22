ГИБДД проверяет места проведения дорожных работ

За месяц проведения мероприятия государственными инспекторами дорожного надзора ГИБДД проверено более 280 мест проведения дорожных работ. Как поясняют в ведомстве, на 30 из них работы проводились с нарушением нормативных требований, на четырех участках, в Заводоуковске, Ялуторовске и Увате — без согласований с органами ГИБДД.
Сотрудниками Госавтоинспекции выдано 28 предписаний по выявленным недостаткам, в отношении должностных лиц составлено 25 административных материалов за нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог, три административных материала за повреждение дорожных сооружений и технических средств организации движения. Мероприятия продлятся до окончания сезона дорожно-восстановительных работ.
Госавтоинспекция также обращается к тюменцам с предложением сообщать о недостатках в содержании и проведении ремонта улично-дорожной сети: выносе грязи на проезжую часть, заслоняющих дорожные знаки и светофоры зеленых насаждениях, повреждениях дорожной разметки и дорожного покрытия.
Информацию вы можете направить в Управление ГИБДД УМВД России по Тюменской области по адресу электронной почты [email protected], либо сообщить по телефону отдела дорожной инспекции и дорожного надзора УГИБДД 794–590, или ОГИБДД городу Тюмени 274–026, 274–138.