Детей приглашают в «Волшебный мир Disney»

Ведущими программы будут персонажи мультфильма «Корпорация монстров» — Майк Вазовский и его огромный друг Салли. Помимо того, дети смогут познакомиться с Рапунцель, Алисой из страны Чудес и Белым Кроликом. Добрые клоуны смастерят различные фигуры из шаров, а художники-аквагримеры с радостью превратят детишек в принцев, фей и супер-героев.