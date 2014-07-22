Детей приглашают в «Волшебный мир Disney»

На площадке возле ресторана Cheeseman`s (Цветной бульвар) герои любимых мультфильмов будут рады маленьким тюменцам и гостям города. Всех с 14 до 16 часов ждут призы, подарки и море положительных эмоций.
Ведущими программы будут персонажи мультфильма «Корпорация монстров» — Майк Вазовский и его огромный друг Салли. Помимо того, дети смогут познакомиться с Рапунцель, Алисой из страны Чудес и Белым Кроликом. Добрые клоуны смастерят различные фигуры из шаров, а художники-аквагримеры с радостью превратят детишек в принцев, фей и супер-героев.
Кроме того, в программе — музыкальные игры, гигантский парашют, пятиметровая змея, большущий волейбол и многое другое. Приходите, будет весело!