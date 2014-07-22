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Детей приглашают в «Волшебный мир Disney»

22 июля 2014, 09:13
На развлекательную программу «Волшебный мир Disney» в День города, 26 июля, детей и их родителей приглашает агентство недвижимости «Сова».
Сюжет
Дети

На площадке возле ресторана Cheeseman`s (Цветной бульвар) герои любимых мультфильмов будут рады маленьким тюменцам и гостям города. Всех с 14 до 16 часов ждут призы, подарки и море положительных эмоций.

Ведущими программы будут персонажи мультфильма «Корпорация монстров» — Майк Вазовский и его огромный друг Салли. Помимо того, дети смогут познакомиться с Рапунцель, Алисой из страны Чудес и Белым Кроликом. Добрые клоуны смастерят различные фигуры из шаров, а художники-аквагримеры с радостью превратят детишек в принцев, фей и супер-героев.

Кроме того, в программе — музыкальные игры, гигантский парашют, пятиметровая змея, большущий волейбол и многое другое. Приходите, будет весело!

#Новости#Праздники#Дети#Тюмень#День города#Ирина#Культура
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