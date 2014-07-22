Члены общественного совета при УМВД города встретятся с тюменцами

«Одной из наиболее эффективных форм взаимодействия общественности и правоохранительных органов является работа общественных приемных. Члены общественного совета при УМВД России по г. Тюмени проводят прием граждан, оказывая содействие по решению наиболее актуальных вопросов взаимодействия УМВД с общественностью», — отмечает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.