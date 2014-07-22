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Члены общественного совета при УМВД города встретятся с тюменцами

22 июля 2014, 12:23
В среду, 23 июля, члены общественного совета УМВД по г. Тюмени — представители комиссии по героико-патриотическому и правовому воспитанию несовершеннолетних и молодежи Елена Перминова и Галина Русина — встретятся с горожанами.
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Тюмень

Прием граждан пройдет с 19.00 до 20.00 по адресу: ул. Тургенева, 9.

«Одной из наиболее эффективных форм взаимодействия общественности и правоохранительных органов является работа общественных приемных. Члены общественного совета при УМВД России по г. Тюмени проводят прием граждан, оказывая содействие по решению наиболее актуальных вопросов взаимодействия УМВД с общественностью», — отмечает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.

Представители полиции приглашают тюменцев, у которых есть вопросы, замечания и пожелания, на прием к членам общественного совета.

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