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Браконьер угрожал рыбинспектору убийством

22 июля 2014, 11:01
В Тюменской области направлено в суд уголовное дело в отношении жителя села Иевлево 57-летнего Владимира Чемагина, который угрожал убийством представителю рыбинспеции. Кроме того, мужчина обвиняется в незаконном хранении боеприпасов.

8 февраля текущего года инспектор отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской области Федерального агентства по рыболовству Нижнеобского территориального управления в ходе рейда по реке Тобол увидел двух браконьеров, которые незаконно сетями ловили рыбу.

«Инспектор разъяснил мужчинам суть совершенного ими правонарушения и предложил пройти в сельскую администрацию для составления протоколов по ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ — нарушение правил вылова водных биологических ресурсов. Один из браконьеров — Чемагин отказался выполнить законное требование рыбинспектора, угрожая убить его пешнёй», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Потерпевший вызвал на место происшествия полицию.

В ходе проведенного в июне обыска у Чемагина дома были изъяты патроны калибра 5,45×39 мм, которые являются боеприпасами нарезного огнестрельного оружия, предназначенными для стрельбы из автоматов «АКМ74», «АКС74У», ручного пулемета «РПК-74».

Материалы уголовного дела направлены в Ярковский районный суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что за нарушение правил рыболовства Чемагин в июле был подвергнут административному штрафу в размере 3 тысячи рублей, а его сообщник — штрафу в размере 2 тысячи рублей.

#Новости#Угроза убийством#Тюменская область#Боеприпасы#Таня#Происшествия
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