Браконьер угрожал рыбинспектору убийством

8 февраля текущего года инспектор отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской области Федерального агентства по рыболовству Нижнеобского территориального управления в ходе рейда по реке Тобол увидел двух браконьеров, которые незаконно сетями ловили рыбу.