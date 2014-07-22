Браконьер угрожал рыбинспектору убийством

8 февраля текущего года инспектор отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской области Федерального агентства по рыболовству Нижнеобского территориального управления в ходе рейда по реке Тобол увидел двух браконьеров, которые незаконно сетями ловили рыбу.
«Инспектор разъяснил мужчинам суть совершенного ими правонарушения и предложил пройти в сельскую администрацию для составления протоколов по ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ — нарушение правил вылова водных биологических ресурсов. Один из браконьеров — Чемагин отказался выполнить законное требование рыбинспектора, угрожая убить его пешнёй», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Потерпевший вызвал на место происшествия полицию.
В ходе проведенного в июне обыска у Чемагина дома были изъяты патроны калибра 5,45×39 мм, которые являются боеприпасами нарезного огнестрельного оружия, предназначенными для стрельбы из автоматов «АКМ74», «АКС74У», ручного пулемета «РПК-74».
Материалы уголовного дела направлены в Ярковский районный суд для рассмотрения по существу.
Отметим, что за нарушение правил рыболовства Чемагин в июле был подвергнут административному штрафу в размере 3 тысячи рублей, а его сообщник — штрафу в размере 2 тысячи рублей.