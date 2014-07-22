nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Автосалон Datsun откроется в августе

22 июля 2014, 10:50
В сети появилась информация о том, что на следующей неделе в 25 регионах России должны стартовать продажи автомобилей компании Datsun. Однако тюменский дилер планирует открыть свои двери для клиентов лишь в августе.
Сюжет
Тюмень

Об этом сообщили корреспонденту NashGorod.ru в компании «Гранд Моторс». Точную дату начала работы салона Datsun сотрудники пока не называют — она будет известна чуть позже. Но как только салон откроется, тюменцы смогут приобрести новый седан on-DO, который будет доступен в трех комплектациях.

Стоимость базовой версии — Access. Заявлено, что за 329 000 рублей покупатель получит автомобиль с электроусилителем руля, регулировкой руля по высоте, подогревом передних сидений, складывающимися задними сиденьями, полноразмерным запасным колесом, ABS, BAS, EBD (система электронного распределения тормозных усилий), подушкой безопасности водителя и системой крепления детских кресел Isofix.

Цена комплектации Trust, которая, как планируется, будет пользоваться наибольшим спросом у покупателей, составит 355 000 рублей. Она дополнительно предлагает центральный замок, бортовой компьютер, противотуманные фары, подушку безопасности переднего пассажира, электрорегулировку и обогрев боковых зеркал, передние и задние брызговики, отделку деталей интерьера хромом. В качестве опций будут доступны двухдиновая мультимедийная система (USB, слот для SD карты, Bluetooth, Handsfree и 4 динамика) и климат-контроль.

Седан Datsun on-DO в топовой комплектации Dream обойдется в 400 000 рублей. В этой версии имеются 15-дюймовые оригинальные легкосплавные диски, ключ с дистанционным управлением, мультимедийная система (USB, слот для SD карты, Bluetooth, Handsfree и 4 динамика), климат-контроль, стеклоподъемники задних дверей. За дополнительную плату предлагаются навигационная система с семидюймовым цветным экраном, задний парковочный датчик, датчики дождя и света, боковые подушки безопасности и система электронной стабилизации, а также подогрев лобового стекла.

Напомним, что компания Datsun, является дочернем предприятием японского автомобильного гиганта Nissan. Сейчас на территории РФ открыто 25 дилерских центров Datsun, но в ближайшее время их планируют расширить до 100.

#Новости#Тюмень#Автосалоны#Datsun#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25