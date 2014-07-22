Автосалон Datsun откроется в августе

Об этом сообщили корреспонденту NashGorod.ru в компании «Гранд Моторс». Точную дату начала работы салона Datsun сотрудники пока не называют — она будет известна чуть позже. Но как только салон откроется, тюменцы смогут приобрести новый седан on-DO, который будет доступен в трех комплектациях.