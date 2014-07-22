Автосалон Datsun откроется в августе

Об этом сообщили корреспонденту NashGorod.ru в компании «Гранд Моторс». Точную дату начала работы салона Datsun сотрудники пока не называют — она будет известна чуть позже. Но как только салон откроется, тюменцы смогут приобрести новый седан on-DO, который будет доступен в трех комплектациях.
Стоимость базовой версии — Access. Заявлено, что за 329 000 рублей покупатель получит автомобиль с электроусилителем руля, регулировкой руля по высоте, подогревом передних сидений, складывающимися задними сиденьями, полноразмерным запасным колесом, ABS, BAS, EBD (система электронного распределения тормозных усилий), подушкой безопасности водителя и системой крепления детских кресел Isofix.
Цена комплектации Trust, которая, как планируется, будет пользоваться наибольшим спросом у покупателей, составит 355 000 рублей. Она дополнительно предлагает центральный замок, бортовой компьютер, противотуманные фары, подушку безопасности переднего пассажира, электрорегулировку и обогрев боковых зеркал, передние и задние брызговики, отделку деталей интерьера хромом. В качестве опций будут доступны двухдиновая мультимедийная система (USB, слот для SD карты, Bluetooth, Handsfree и 4 динамика) и климат-контроль.
Седан Datsun on-DO в топовой комплектации Dream обойдется в 400 000 рублей. В этой версии имеются 15-дюймовые оригинальные легкосплавные диски, ключ с дистанционным управлением, мультимедийная система (USB, слот для SD карты, Bluetooth, Handsfree и 4 динамика), климат-контроль, стеклоподъемники задних дверей. За дополнительную плату предлагаются навигационная система с семидюймовым цветным экраном, задний парковочный датчик, датчики дождя и света, боковые подушки безопасности и система электронной стабилизации, а также подогрев лобового стекла.
Напомним, что компания Datsun, является дочернем предприятием японского автомобильного гиганта Nissan. Сейчас на территории РФ открыто 25 дилерских центров Datsun, но в ближайшее время их планируют расширить до 100.