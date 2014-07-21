За поддельные рецепты для наркомана врача не посадили

Ранее прокуратура города выявила 30 рецептов на получение кодеиносодержащего препарата «Нурофен плюс», выписанных врачом-терапевтом поликлиники № 12 для вымышленных пациентов пожилого возраста. При этом установлено, что врач выдавала рецепты по просьбе матери наркозависимого Евгения К. Мужчина получал «Нурофен плюс» по фиктивным рецептам в аптеке № 122.
Прокуратура города утвердила в отношении мужчины обвинительный акт и передала материалы дела в мировой суд для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.
В отношении врача-терапевта уголовное дело за подделку официального документа прекращено в июне текущего года вследствие амнистии. Как ранее сообщалось, по представлению прокуратуры города с врачом-терапевтом были прекращены трудовые отношения, а главврачу поликлиники и его заместителю по лечебной работе объявлены выговоры за упущения в работе.
Кроме того, на 40 тысяч рублей за нарушения при отпуске кодеиносодержащих препаратов оштрафована аптека «Тюменская фармация». Департаментом здравоохранения администрации города и «Тюменской фармацией» приняты меры по недопущению впредь подобных нарушений. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Тюмени.
Фото: moshiach.ru