nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

За поддельные рецепты для наркомана врача не посадили

21 июля 2014, 13:14
Прокуратура Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего Евгения К. Он обвиняется в использование заведомо подложного документа.
Сюжет
Суд

Ранее прокуратура города выявила 30 рецептов на получение кодеиносодержащего препарата «Нурофен плюс», выписанных врачом-терапевтом поликлиники № 12 для вымышленных пациентов пожилого возраста. При этом установлено, что врач выдавала рецепты по просьбе матери наркозависимого Евгения К. Мужчина получал «Нурофен плюс» по фиктивным рецептам в аптеке № 122.

Прокуратура города утвердила в отношении мужчины обвинительный акт и передала материалы дела в мировой суд для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.

В отношении врача-терапевта уголовное дело за подделку официального документа прекращено в июне текущего года вследствие амнистии. Как ранее сообщалось, по представлению прокуратуры города с врачом-терапевтом были прекращены трудовые отношения, а главврачу поликлиники и его заместителю по лечебной работе объявлены выговоры за упущения в работе.

Кроме того, на 40 тысяч рублей за нарушения при отпуске кодеиносодержащих препаратов оштрафована аптека «Тюменская фармация». Департаментом здравоохранения администрации города и «Тюменской фармацией» приняты меры по недопущению впредь подобных нарушений. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Тюмени.

Фото: moshiach.ru

#Новости#Прокуратура по г.Тюмени#Здоровье#Суд#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25