За поддельные рецепты для наркомана врача не посадили

В отношении врача-терапевта уголовное дело за подделку официального документа прекращено в июне текущего года вследствие амнистии. Как ранее сообщалось, по представлению прокуратуры города с врачом-терапевтом были прекращены трудовые отношения, а главврачу поликлиники и его заместителю по лечебной работе объявлены выговоры за упущения в работе.