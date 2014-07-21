За два дня инспекторы поймали в Тобольске 26 пьяных

В Тобольском районе по итогам полугодия отмечается снижение с 13 до 11 количества погибших и пострадавших участников дорожного движения. Уменьшилось и число дорожно-транспортных происшествий. Примечательно, что с семи до трех снизилось число пострадавших в дорожных авариях детей. Немалый вклад в наведение порядка на тобольских дорогах вносят постоянные профилактические рейды специализированного батальона ДПС ГИБДД.