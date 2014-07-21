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За два дня инспекторы поймали в Тобольске 26 пьяных

21 июля 2014, 17:33
Инспекторы дорожно-патрульной службы специализированного батальона ДПС ГИБДД провели профилактический рейд в городе Тобольске. За двое суток сотрудники подразделения выявили 91 грубое нарушение правил дорожного движения.

Как сообщают в УГИБДД, 26 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии, шестеро тоболяков отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Два гражданина управляли автомобилями, будучи лишенными этого права, а шесть нарушителей вообще никогда не получали водительских удостоверений.

Особое внимание инспекторы уделяли соблюдению правил перевозки детей-пассажиров. К ответственности привлечены 11 водителей, перевозивших малышей без специальных удерживающих устройств. 12 граждан нарушили правила использования ремней безопасности. Не обошли вниманием инспекторы и любителей тонировки и быстрой езды. Выявили семь фактов неудовлетворительного дорожного состояния.

В Тобольском районе по итогам полугодия отмечается снижение с 13 до 11 количества погибших и пострадавших участников дорожного движения. Уменьшилось и число дорожно-транспортных происшествий. Примечательно, что с семи до трех снизилось число пострадавших в дорожных авариях детей. Немалый вклад в наведение порядка на тобольских дорогах вносят постоянные профилактические рейды специализированного батальона ДПС ГИБДД.

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