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Вспоминаем жесты регулировщика

21 июля 2014, 16:25
Инспекторы ГИБДД осуществляют регулировочные действия на тюменских перекрестках. Однако не все автомобилисты помнят, что именно означают их жесты. В ведомстве решили напомнить горожанам, как правильно читать эти знаки.

Ливневый дождь и порывистый ветер привели к отключениям светофоров на нескольких перекрестках. Ручная регулировка сегодня производилась на пересечениях улиц Харьковской и Мельникайте, Харьковской и Одесской, Ветеранов Труда и Ватутина, а также Ленина и Орджоникидзе. Дорожно-транспортных происшествий на данных перекрестках сегодня не допущено, но, как отмечают сами инспекторы ГИБДД, тюменские водители и пешеходы зачастую не знают или не помнят сигналы регулировщика и не всегда действуют адекватно им.

В связи с этим предлагаем вам повторить сигналы регулировщика, они имеют следующие значения:

Руки вытянуты в стороны или опущены:

— со стороны левого и правого бока разрешено движение транспортным средствам прямо и направо, пешеходам разрешено переходить проезжую часть;

— со стороны груди и спины движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.

Правая рука вытянута вперед:

— со стороны левого бока разрешено движение транспортным средствам во всех направлениях;

— со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение только направо;

— со стороны правого бока и спины движение всех транспортных средств запрещено;

— пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

Рука поднята вверх:

— движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях.

Кроме того регулировщик может подавать жестами рук и другие сигналы, понятные водителям и пешеходам. Нельзя забывать, что при нахождении на перекрестке регулировщика необходимо выполнять его указания, даже если они противоречат сигналам работающего светофора.

#Новости#Olga#Общество
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