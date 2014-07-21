Вспоминаем жесты регулировщика

Ливневый дождь и порывистый ветер привели к отключениям светофоров на нескольких перекрестках. Ручная регулировка сегодня производилась на пересечениях улиц Харьковской и Мельникайте, Харьковской и Одесской, Ветеранов Труда и Ватутина, а также Ленина и Орджоникидзе. Дорожно-транспортных происшествий на данных перекрестках сегодня не допущено, но, как отмечают сами инспекторы ГИБДД, тюменские водители и пешеходы зачастую не знают или не помнят сигналы регулировщика и не всегда действуют адекватно им.
В связи с этим предлагаем вам повторить сигналы регулировщика, они имеют следующие значения:
Руки вытянуты в стороны или опущены:
— со стороны левого и правого бока разрешено движение транспортным средствам прямо и направо, пешеходам разрешено переходить проезжую часть;
— со стороны груди и спины движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.
Правая рука вытянута вперед:
— со стороны левого бока разрешено движение транспортным средствам во всех направлениях;
— со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение только направо;
— со стороны правого бока и спины движение всех транспортных средств запрещено;
— пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.
Рука поднята вверх:
— движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях.
Кроме того регулировщик может подавать жестами рук и другие сигналы, понятные водителям и пешеходам. Нельзя забывать, что при нахождении на перекрестке регулировщика необходимо выполнять его указания, даже если они противоречат сигналам работающего светофора.