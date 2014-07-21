Вспоминаем жесты регулировщика

Ливневый дождь и порывистый ветер привели к отключениям светофоров на нескольких перекрестках. Ручная регулировка сегодня производилась на пересечениях улиц Харьковской и Мельникайте, Харьковской и Одесской, Ветеранов Труда и Ватутина, а также Ленина и Орджоникидзе. Дорожно-транспортных происшествий на данных перекрестках сегодня не допущено, но, как отмечают сами инспекторы ГИБДД, тюменские водители и пешеходы зачастую не знают или не помнят сигналы регулировщика и не всегда действуют адекватно им.