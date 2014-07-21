Водитель закурил — газ вспыхнул

Подробности происшествия сегодня сообщила пресс-служба УМВД России по Тюменской области. 18 июля в 18.40 в дежурную часть полиции поступило сообщение о взрыве припаркованной на обочине Subaru Legacy. Сотрудниками полиции, незамедлительно прибывшими на место происшествия, было установлено, что в багажнике иномарки находился газовый баллон емкостью 50 литров.