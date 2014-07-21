nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Водитель закурил — газ вспыхнул

21 июля 2014, 12:20
Вечером пятницы, 18 июля, корреспонденту NashGorod.ru позвонили очевидцы и сообщили, что на улице 50 лет Октября, напротив «Магеллана» стоит автомобиль Subaru с открытыми дверями и капотом.
Сюжет
Тюмень

Подробности происшествия сегодня сообщила пресс-служба УМВД России по Тюменской области. 18 июля в 18.40 в дежурную часть полиции поступило сообщение о взрыве припаркованной на обочине Subaru Legacy. Сотрудниками полиции, незамедлительно прибывшими на место происшествия, было установлено, что в багажнике иномарки находился газовый баллон емкостью 50 литров.

Причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. Водитель госпитализирован в ОКБ № 1 города Тюмени с термическими ожогами 1 и 2 степени лица, кистей рук площадью 5–6%.

#Новости#Взрывы#Автомобили#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25