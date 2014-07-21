Водитель 68-й «собрал» 3 припаркованных авто

Как написала на форуме car72.ru пользователь с ником VedmaKat, авария произошла в 11 часов утра на улице Ленина, напротив военкомата. Водитель маршрутки Peugeot «собрал» сразу три припаркованных у «Панорамы» автомобиля: одну Toyota Camry и два Ford, Focus и Fusion. По словам свидетельницы происшествия, мужчина, сидевший за рулем 68-й, остановился и высадил пассажиров, один из которых пострадал. Первую помощь ему оказали сотрудники пожарной части № 123, прибывшие на место через 10 минут.