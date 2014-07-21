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Водитель 68-й «собрал» 3 припаркованных авто

21 июля 2014, 16:02
Сегодня в Тюмени произошла авария с участием маршрутного такси № 4, в которой пострадали шесть человек. Как оказалось, тремя днями ранее случилось еще одно ДТП с автобусом — в этот раз с № 68. Момент столкновения попал в объектив видеокамеры, установленной на офисном центре «Панорама».
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Тюмень

Сегодня в Тюмени произошла авария с участием маршрутного такси № 4, в которой пострадали шесть человек. Как оказалось, тремя днями ранее случилось еще одно ДТП с автобусом — в этот раз с № 68. Момент столкновения попал в объектив видеокамеры, установленной на офисном центре «Панорама».

Как написала на форуме car72.ru пользователь с ником VedmaKat, авария произошла в 11 часов утра на улице Ленина, напротив военкомата. Водитель маршрутки Peugeot «собрал» сразу три припаркованных у «Панорамы» автомобиля: одну Toyota Camry и два Ford, Focus и Fusion. По словам свидетельницы происшествия, мужчина, сидевший за рулем 68-й, остановился и высадил пассажиров, один из которых пострадал. Первую помощь ему оказали сотрудники пожарной части № 123, прибывшие на место через 10 минут.

В пресс-службе ГИБДД добавили, что серьезных травм в ДТП никто не получил.

Фото с сайта car72.ru

#Новости#Тюмень#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
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