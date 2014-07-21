В Тюмени продолжается отлов бездомных животных

В летнее время года многие жители города оставляют питомцев без присмотра на своих дачных участках. В связи с этим, за последние несколько месяцев увеличилось число просьб тюменцев отыскать потерявшееся животное, — сообщают в пресс-службе департамента городского хозяйства.
За ближайшие пять дней запланировано провести отлов беспризорных собак на следующих улицах: ул. Мебельщиков, ул. Западносибирская, ул. Лесопарковая, ул. Вересковая, ул. М. Тореза, ул. Мельникайте, 8-й Степной переулок, ул. Ставропольская, ул. Логунова, ул. Широтная, ул. Камчатская, СНТ «Весна», ул. Одесская, ул. Жуковского, ул. Червишевский тракт, ул. Холодильная, ул. Пермякова.
Специалисты настоятельно рекомендуют тюменцам внимательно следить за своими животными и не оставлять их без присмотра.
Заявления на отлов безнадзорных домашних животных принимаются в департаменте городского хозяйства администрации города по факсу на номер 29-77-64 или по адресу: ул. Урицкого, 28, каб. 11. Часы работы: понедельник — четверг с 8.45 до 12 часов, с 13 до 18 часов, пятница — с 9 до 12 часов, с 13 до 17 часов.
Фото: http://jeeraf.ru