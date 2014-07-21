В Тюмени продолжается отлов бездомных животных

Заявления на отлов безнадзорных домашних животных принимаются в департаменте городского хозяйства администрации города по факсу на номер 29-77-64 или по адресу: ул. Урицкого, 28, каб. 11. Часы работы: понедельник — четверг с 8.45 до 12 часов, с 13 до 18 часов, пятница — с 9 до 12 часов, с 13 до 17 часов.