В России появился интернет-сервис для диагностики рака

«Пациент становится нашим потенциальным клиентом на этапе, когда ему поставлен диагноз „новообразование“ (и не определенно злокачественное ли оно или доброкачественное), либо на этапе, когда необходимый вид исследования не могут или не успевают сделать в его собственном лечебном учреждении, либо когда данные клинической картины расходятся с данными морфологического исследования, и возникает необходимость повторного исследования (очень много именно таких случаев)», — охарактеризовал работу интернет-сервиса по диагностике рака основатель Unim.