В России появился интернет-сервис для диагностики рака

Из подробностей известно, что интернет-сервис Unim Histology, идеологом и первым инвестором которого стал Алексей Ремез, был запущен российским стартапом Unim (United medicine). Его разработчики надеются, что ресурс станет активным связующим звеном между пациентами из глубинки и хорошими диагностами. В частности, анализы будут направляться в лабораторию Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава РФ.
Идея такого проекта была одобрена Владимиром Путиным, поручившего правительству решить задачу доступа качественной диагностики онкологических заболеваний, в том числе, с помощью высоких технологий.
«Пациент становится нашим потенциальным клиентом на этапе, когда ему поставлен диагноз „новообразование“ (и не определенно злокачественное ли оно или доброкачественное), либо на этапе, когда необходимый вид исследования не могут или не успевают сделать в его собственном лечебном учреждении, либо когда данные клинической картины расходятся с данными морфологического исследования, и возникает необходимость повторного исследования (очень много именно таких случаев)», — охарактеризовал работу интернет-сервиса по диагностике рака основатель Unim.
Зарабатывать Unim Histology намерен с помощью услуг на коммерческой основе, таких как доставка (при необходимости повторного анализа) материала для биопсии, заочных консультаций с онкологами на основе данных объективных исследований и морфологического заключения и другие. Об этом пишет medikforum.ru.
Фото: medikforum.ru