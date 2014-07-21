В Крыму началась регистрация новых автомобилей

Код «92» ранее не использовался ни в одном субъекте Российской Федерации и находился в резерве. Что касается кода «82», то он ранее был закреплен за Корякским автономным округом, которые вошел в состав Камчатского края. При этом общее количество использованных при совершении регистрационных действий комбинаций номеров в Корякском автономном округе было крайне незначительным, уточняется на сайте ГИБДД. Таким образом, могут быть задействованы практически все комбинации при регистрации автомобилей с кодом «82».