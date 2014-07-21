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В Крыму началась регистрация новых автомобилей

21 июля 2014, 09:13
ГИБДД приступила к первичной регистрации автомобилей в Крыму. Как сообщает пресс-служба дорожной полиции, владельцы новых машин должны подать в регистрационно-экзаменационное подразделение платежные документы, подтверждающие уплату соответствующих сборов.

«За выдачу государственных номерных знаков на автомобили необходимо уплатить 1,5 тысячи рублей, за выдачу паспорта транспортного средства — 500 рублей, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства — 300 рублей», — цитирует сообщение ведомства портал Autonews.ru.

Напомним, Республика Крым и город Севастополь получили индивидуальные коды региона — «82» и «92» соответственно. Соответствующий приказ МВД России, касающийся изменений порядка выдачи автомобильных регистрационных номеров, вступил в силу 11 мая.

Код «92» ранее не использовался ни в одном субъекте Российской Федерации и находился в резерве. Что касается кода «82», то он ранее был закреплен за Корякским автономным округом, которые вошел в состав Камчатского края. При этом общее количество использованных при совершении регистрационных действий комбинаций номеров в Корякском автономном округе было крайне незначительным, уточняется на сайте ГИБДД. Таким образом, могут быть задействованы практически все комбинации при регистрации автомобилей с кодом «82».

В апреле МВД России объявило тендер на поставку автомобильных номеров в Крым. Начальная цена контракта составила 260 миллионов рублей. Согласно указанному техническому заданию, планируется закупить 974 тысячи комплектов номеров.

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