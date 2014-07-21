Утро понедельника: ветер, ливень, сломанные зонтики

Как сообщают в редакцию Nashgorod.ru тюменцы, во многих дворах и скверах ветром обломало ветки у деревьев, однако, по данным ГУ МЧС по Тюмеснкой области, серьезного ущерба стихия пока не нанесла. Как сообщили в пресс-службе ведомства, вызовов по поводу разрушения чего бы то ни было не поступало.