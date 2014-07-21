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Утро понедельника: ветер, ливень, сломанные зонтики

21 июля 2014, 10:55
В воскресенье казалось, что погода в Тюмени начала налаживаться, но ночь разрушила надежды горожан. Шел сильный дождь, а порывы ветра достигали десяти и более метров в секунду. Многим тюменцам утром в понедельник пришлось выбирать — промокнуть или остаться без зонта.
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Тюмень

Зонтики выворачивало порывами ветра, спицы не выдерживали. Кроме того, гуляя с раскрытым зонтом, тюменцы рисковали превратиться в Мэри Поппинс и улететь, но не в Лондон, а в ближайшую лужу. Поэтому многие горожане предпочитали мокнуть под дождем, ругая суровое сибирское лето.

Как сообщают в редакцию Nashgorod.ru тюменцы, во многих дворах и скверах ветром обломало ветки у деревьев, однако, по данным ГУ МЧС по Тюмеснкой области, серьезного ущерба стихия пока не нанесла. Как сообщили в пресс-службе ведомства, вызовов по поводу разрушения чего бы то ни было не поступало.

В настоящее время погодные условия в Тюмени также нельзя назвать идеальными. Хоть дождя и нет прямо сейчас, но хмурые тучи подтверждают прогнозы синоптиков о грядущих осадках. Днем ожидается гроза. Ветер по-прежнему сильный, а температура воздуха почти осенняя — +11 градусов.

Видео Сергея Шарапова

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