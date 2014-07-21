Утро понедельника: ветер, ливень, сломанные зонтики

Зонтики выворачивало порывами ветра, спицы не выдерживали. Кроме того, гуляя с раскрытым зонтом, тюменцы рисковали превратиться в Мэри Поппинс и улететь, но не в Лондон, а в ближайшую лужу. Поэтому многие горожане предпочитали мокнуть под дождем, ругая суровое сибирское лето.
Как сообщают в редакцию Nashgorod.ru тюменцы, во многих дворах и скверах ветром обломало ветки у деревьев, однако, по данным ГУ МЧС по Тюмеснкой области, серьезного ущерба стихия пока не нанесла. Как сообщили в пресс-службе ведомства, вызовов по поводу разрушения чего бы то ни было не поступало.
В настоящее время погодные условия в Тюмени также нельзя назвать идеальными. Хоть дождя и нет прямо сейчас, но хмурые тучи подтверждают прогнозы синоптиков о грядущих осадках. Днем ожидается гроза. Ветер по-прежнему сильный, а температура воздуха почти осенняя — +11 градусов.
Видео Сергея Шарапова