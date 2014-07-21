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У прокуратуры есть претензии к владельцам батутов в Комсомольском сквере

21 июля 2014, 15:39
В Тюменской области продолжается масштабная проверка безопасности аттракционов. Сотрудники прокуратуры не обошли вниманием сквер Комсомольский, где любят отдыхать жители областного центра. Выяснилось, что надувные батуты там эксплуатировались с нарушениями.
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Тюмень

В Тюменской области продолжается масштабная проверка безопасности аттракционов. Сотрудники прокуратуры не обошли вниманием сквер Комсомольский, где любят отдыхать жители областного центра. Выяснилось, что надувные батуты там эксплуатировались с нарушениями.

«Согласно действующему законодательству игровое надувное оборудование должно быть оснащено средствами доврачебной медицинской помощи, которые располагаются на видном месте. Между тем, прокуратура выяснила, что у четырех предпринимателей, эксплуатирующих в сквере оборудование, средств доврачебной помощи не имелось», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.

У трех коммерсантов батуты надлежащим образом не были закреплены. Кроме того, у надувных аттракционов не было информационных табличек с данными о изготовителе, максимальном числе посетителей и т.п.

По итогам проверки прокуратура внесла четыре представления об устранении нарушений закона. За их устранением установлен контроль.

#Новости#Прокуратура#Аттракционы#Тюмень#Таня#Общество
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