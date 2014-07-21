У прокуратуры есть претензии к владельцам батутов в Комсомольском сквере

«Согласно действующему законодательству игровое надувное оборудование должно быть оснащено средствами доврачебной медицинской помощи, которые располагаются на видном месте. Между тем, прокуратура выяснила, что у четырех предпринимателей, эксплуатирующих в сквере оборудование, средств доврачебной помощи не имелось», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.