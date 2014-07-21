Тюменскую область защитят от паводков

Департаментом недропользования и экологии Тюменской области выделено свыше 3 795 000 рублей из областного бюджета на проведение работ на гидротехнических сооружениях Тюмени и Ялуторовска. За счет этих средств будут осуществлены отсыпка и планировка противопаводковой дамбы на левом берегу реки Туры в центральном административном округе, что позволит повысить уровень ее надежности.

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