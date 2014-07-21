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Тюменскую область защитят от паводков

21 июля 2014, 09:50
Департаментом недропользования и экологии Тюменской области выделено свыше 3 795 000 рублей из областного бюджета на проведение работ на гидротехнических сооружениях Тюмени и Ялуторовска. За счет этих средств будут осуществлены отсыпка и планировка противопаводковой дамбы на левом берегу реки Туры в центральном административном округе, что позволит повысить уровень ее надежности.
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Тюмень

Департаментом недропользования и экологии Тюменской области выделено свыше 3 795 000 рублей из областного бюджета на проведение работ на гидротехнических сооружениях Тюмени и Ялуторовска.

За счет этих средств будут осуществлены отсыпка и планировка противопаводковой дамбы на левом берегу реки Туры в центральном административном округе, что позволит повысить уровень ее надежности.

Также будут организованы работы по текущему обслуживанию противопаводковых дамб в городе Ялуторовске и селе Памятное Ялуторовского района, а также плотин в селах Карасуль, Голдобино, Лариха Ишимского муниципального района.

Выполнение мероприятия по текущему содержанию и ремонту позволит предотвратить появление локальных повреждений сооружений и тем самым увеличить срок эксплуатации ГТС, используемых для защиты территорий от негативного воздействия вод, — сообщают в департаменте недропользования и экологии Тюменской области.

Фото: http://www.ramspas.ru

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