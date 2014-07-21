Тюменскую область защитят от паводков

Департаментом недропользования и экологии Тюменской области выделено свыше 3 795 000 рублей из областного бюджета на проведение работ на гидротехнических сооружениях Тюмени и Ялуторовска.
За счет этих средств будут осуществлены отсыпка и планировка противопаводковой дамбы на левом берегу реки Туры в центральном административном округе, что позволит повысить уровень ее надежности.
Также будут организованы работы по текущему обслуживанию противопаводковых дамб в городе Ялуторовске и селе Памятное Ялуторовского района, а также плотин в селах Карасуль, Голдобино, Лариха Ишимского муниципального района.
Выполнение мероприятия по текущему содержанию и ремонту позволит предотвратить появление локальных повреждений сооружений и тем самым увеличить срок эксплуатации ГТС, используемых для защиты территорий от негативного воздействия вод, — сообщают в департаменте недропользования и экологии Тюменской области.
Фото: http://www.ramspas.ru