Тюменский квадрофестиваль: грязевые ванны и бревенчатые качели

В Тюмени прошел четвертый квадрофестиваль — 19 июля на трассе близ реки Тура встретились любители гонок на квадроциклах.
Подобный формат мероприятий уже стал традиционным, и единственное в регионе мероприятие, объединяющее спортсменов-любителей и владельцев квадроциклов, проводится как летом, так и зимой. Квадрофест ждут и к нему готовятся — участники гонок подают заявки, организаторы строят трассу, продумывают большую развлекательную программу для зрителей и участников, готовится техника для выставки.
Для зрителей и квадроциклистов квадрофестиваль — это в первую очередь соревнования. Динамичные, зрелищные, яркие, жесткие и очень демократичные, ведь для того, чтобы принять в них участие, не нужно ничего, кроме владения квадроциклом и желания испытать себя. Специально для квадрофестиваля в большом котловане, неподалеку от переправы через Туру была подготовлена гоночная трасса со множеством препятствий, которые необходимо преодолеть участникам: грязевые ванны, брызги воды и песка, бревенчатые преграды стали настоящим испытанием для квадроциклистов.
Ведущим четвертого квадрофестиваля стал Сергей Багаев — известный шоумен и продюсер квадро- и мототусовок в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, который зимой на трицикле Can-Am Spyder путешествовал от Санкт-Петербурга до Абакана и обратно.
Непогода осложнила прохождение трассы для нескольких десятков участников фестиваля — не все смогли самостоятельно преодолеть грязевые участки, квадроциклы переворачивались, застревали и их приходилось высвобождать из грязевого плена не только с помощью лебедок, но и силами судей из команды Midnight PROject. В то время, как спортсмены преодолевали трассу, гости принимали участие в развлекательной программе. Для зрителей были организованы конкурсы, у каждого была возможность познакомиться с представленной на площадке техникой, а также пройти тест-драйв внедорожников.
Результаты IV тюменского квадрофестиваля:
Росляков Павел — 1:31:78
Берлин Сергей — 1:35:81
Григорьев Юрий — 1:38:14
Черешников Дмитрий — 1:40:04
Киселев Виталий — 1:41:31
Хомяк Иван — 1:42:98
Бородулин Роман — 1:43:93
Скороходов Антон — 1:44:89
Мельников Андрей — 1:47:06
Черешников Даниил — 1:49:75
Цендревич Алексей — 1:50:62
Левин Андрей — 1:50:64
Росляков Александр — 1:54:87
Глушков Сергей — 1:54:94
Михайлов Константин — 1:58:32
Мухаметшин Рамис — 2:02:93
Гончар Евгений — 2:03:01
Мурзинцев Андрей — 2:04:44
Кладченко Владислав — 2:06:91
Сафаргалиев Ренат — 2:08:37
Шишкин Дмитрий — 2:10:36
Кольцов Сергей — 2:22:63
Журавлев Иван — 3:23:45
Микава Тенгиз — тех. сход
Пономарев Денис — тех. сход
Габитов Вадим — тех сход.
Фото vk.com/kvf14