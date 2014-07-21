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Тюменский квадрофестиваль: грязевые ванны и бревенчатые качели

21 июля 2014, 11:24
В Тюмени прошел четвертый квадрофестиваль — 19 июля на трассе близ реки Тура встретились любители гонок на квадроциклах.
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Тюмень

В Тюмени прошел четвертый квадрофестиваль — 19 июля на трассе близ реки Тура встретились любители гонок на квадроциклах.

Подобный формат мероприятий уже стал традиционным, и единственное в регионе мероприятие, объединяющее спортсменов-любителей и владельцев квадроциклов, проводится как летом, так и зимой. Квадрофест ждут и к нему готовятся — участники гонок подают заявки, организаторы строят трассу, продумывают большую развлекательную программу для зрителей и участников, готовится техника для выставки.

Для зрителей и квадроциклистов квадрофестиваль — это в первую очередь соревнования. Динамичные, зрелищные, яркие, жесткие и очень демократичные, ведь для того, чтобы принять в них участие, не нужно ничего, кроме владения квадроциклом и желания испытать себя. Специально для квадрофестиваля в большом котловане, неподалеку от переправы через Туру была подготовлена гоночная трасса со множеством препятствий, которые необходимо преодолеть участникам: грязевые ванны, брызги воды и песка, бревенчатые преграды стали настоящим испытанием для квадроциклистов.

Ведущим четвертого квадрофестиваля стал Сергей Багаев — известный шоумен и продюсер квадро- и мототусовок в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, который зимой на трицикле Can-Am Spyder путешествовал от Санкт-Петербурга до Абакана и обратно.

Непогода осложнила прохождение трассы для нескольких десятков участников фестиваля — не все смогли самостоятельно преодолеть грязевые участки, квадроциклы переворачивались, застревали и их приходилось высвобождать из грязевого плена не только с помощью лебедок, но и силами судей из команды Midnight PROject. В то время, как спортсмены преодолевали трассу, гости принимали участие в развлекательной программе. Для зрителей были организованы конкурсы, у каждого была возможность познакомиться с представленной на площадке техникой, а также пройти тест-драйв внедорожников.

Результаты IV тюменского квадрофестиваля:

Росляков Павел — 1:31:78

Берлин Сергей — 1:35:81

Григорьев Юрий — 1:38:14

Черешников Дмитрий — 1:40:04

Киселев Виталий — 1:41:31

Хомяк Иван — 1:42:98

Бородулин Роман — 1:43:93

Скороходов Антон — 1:44:89

Мельников Андрей — 1:47:06

Черешников Даниил — 1:49:75

Цендревич Алексей — 1:50:62

Левин Андрей — 1:50:64

Росляков Александр — 1:54:87

Глушков Сергей — 1:54:94

Михайлов Константин — 1:58:32

Мухаметшин Рамис — 2:02:93

Гончар Евгений — 2:03:01

Мурзинцев Андрей — 2:04:44

Кладченко Владислав — 2:06:91

Сафаргалиев Ренат — 2:08:37

Шишкин Дмитрий — 2:10:36

Кольцов Сергей — 2:22:63

Журавлев Иван — 3:23:45

Микава Тенгиз — тех. сход

Пономарев Денис — тех. сход

Габитов Вадим — тех сход.

Фото vk.com/kvf14

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