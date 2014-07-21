Тюменский квадрофестиваль: грязевые ванны и бревенчатые качели

Для зрителей и квадроциклистов квадрофестиваль — это в первую очередь соревнования. Динамичные, зрелищные, яркие, жесткие и очень демократичные, ведь для того, чтобы принять в них участие, не нужно ничего, кроме владения квадроциклом и желания испытать себя. Специально для квадрофестиваля в большом котловане, неподалеку от переправы через Туру была подготовлена гоночная трасса со множеством препятствий, которые необходимо преодолеть участникам: грязевые ванны, брызги воды и песка, бревенчатые преграды стали настоящим испытанием для квадроциклистов.