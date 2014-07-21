Тюменец блеснул в «Битве за Север»

Организаторами открытого кубка Югры по дрифту «Битва за Север» выступили устроители Югорского фестиваля дрифта Ugra Drift Festival, два этапа которого прошли ранее — 1 июня сезон стартовал, а 22 июня прошла вторая гонка первенства, выиграл которую тюменец Максим Богородицкий на Nissan Silvia S14. Естественно, что он не мог упустить шанс сразиться с лучшими пилотами Югры. В итоге на открытый кубок «Битва за Север» из Тюмени отправился автовоз сразу с несколькими боевыми машинами — на трассу в аэропорту Нефтеюганска вышли известные своими выступлениями в «RDS-Урал» пилоты: Максим Богородицкий (Nissan Silvia S14), Антон Зворыгин (Nissan Silvia S13), Салават Берсанов (Nissan 200SX), Андрей Игнатьев (Nissan Laurel C33) и Руслан Худатов (BMW E36).