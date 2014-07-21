«Стартап» для фотографов — снимки на веревках

„Сушка — это уникальная возможность любому человеку принести свои фотографии и показать их миру. Те, кто не могут выставлять свои фотографии на уровне профессионала или стесняются индивидуальных выставок, — могут прийти на „Сушку“. Это массовое мероприятие, где каждый человек может вывесить свою красивую фотографию. Можно сказать, что это некий стартап для всех, кто любит и увлекается фотографией“, — объясняет Наталья Казанцева, администратор „Академии фотографии“.