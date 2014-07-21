«Стартап» для фотографов — снимки на веревках

Сквер сибирских кошек стал традиционным местом для международной акции «Сушка». В это воскресенье в центре города развернулась акция по обмену фотографиями — «Сушка». Организаторами проекта в Тюмени стала фотошкола «Академия фотографии».
Впервые «Сушка» была задумана и реализована в Санкт-Петербурге в 2010 году и с тех пор прошла уже более чем в ста городах России и собрала более 45 000 участников.
«Те, кто не могут выставлять свои фотографии на уровне профессионала или стесняются индивидуальных выставок, — могут прийти на „Сушку“.
Уникальность этого проекта в том, что он предназначен абсолютно для всех любителей фотографии: от начинающего до профессионала.
„Сушка — это уникальная возможность любому человеку принести свои фотографии и показать их миру. Те, кто не могут выставлять свои фотографии на уровне профессионала или стесняются индивидуальных выставок, — могут прийти на „Сушку“. Это массовое мероприятие, где каждый человек может вывесить свою красивую фотографию. Можно сказать, что это некий стартап для всех, кто любит и увлекается фотографией“, — объясняет Наталья Казанцева, администратор „Академии фотографии“.
В этом году арт-проект „Сушка“ проходил сразу на двух площадках — в сквере сибирских кошек и фотостудии Artroom на ул. Первомайская, 11.
Участники акции могли остаться на улице и полюбоваться фотографиями либо отправиться в студию и узнать о тонкостях фотомастерства: чистке матриц, калибровке мониторов от тюменского фотографа и дизайнера Александра Бутца. Те, кто давно хотел узнать про бэк- и фронт-фокус на камерах и стеклах, остались на лекции фотографа Александра Денисова.
Опыт нескольких интернет-изданий показал, что ситуация плачевная: штатных фотографов в этих СМИ нет, а гонорары настолько мизерные, что всерьез предлагать их профи редакторы не рискуют.
Кроме этого, все желающие смогли поучаствовать в фотобарахолке, поучаствовать в круглых столах, на которых фотографы и представители тюменских СМИ поделились своим опытом работы с фотоматериалом.
Опыт нескольких интернет-изданий показал, что ситуация плачевная: штатных фотографов в этих СМИ нет, а гонорары настолько мизерные, что всерьез предлагать их профи редакторы не рискуют. Фотографы видят выход в том, чтобы их работу оплачивали организаторы мероприятий, и уже потом самостоятельно распространяли снимки в СМИ. Рассчитывать на серьезные гонорары в глянцевых журналах тоже не приходится: деньги, которые они предлагают за фотосъемки, несопоставимы с временными затратами и квалификацией фотографов.
Стоит отметить, что „Сушка“ — это не только выставка, но еще и обмен фотографиями. Если кому-то понравилось творчество другого участника, он просто может взять его на память, повесив свою фотокарточку взамен.
Также прошел фотоконкурс, посвященный значимости братьев наших меньших. В отличие от других фотографий, фотографии с животными можно было забрать лишь после подведения итогов. Победителей выбирали путем голосования — приклеивания стикеров, а в качестве призов вручили подарки от организаторов: „Академии фотографии“ и фотостудии Artroom. Обладателями призов стали Елена Роженок и Кирилл Изотов.
В течение шести часов выставка радовала глаз. Работами вдохновлялись не только представители молодого поколения, но и люди постарше, которые также неравнодушны к фотографии. Так пенсионерка Людмила Цвиккер ежегодно приносит свои работы, а в этом году она стала победительницей в фотоконкурсе от Академии Фотографии „История одного города“ в номинации " Геометрия наше все». В другой номинации — «Лица» победу одержал Денис Горбунов.
Вот уже три года Сквер сибирских кошек становится местом для «Сушки». Свой выбор организаторы объяснили так:
«Здесь очень удобно вывешивать фотографии. И к тому же, это культурная часть, центр города. За счет этого здесь большая проходимость. Плюс здесь безопасно, чисто аккуратно и красиво».
Фото: Роман Борисович, Евгений Шаров, Ирина Шарова