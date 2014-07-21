Сотни тюменцев без горячей воды: опрессовки продолжаются

Тем не менее, в городе продолжаются капитальные ремонты магистральных сетей. Как информирует ОАО «Уральская теплосетевая компания», в рамках реализации инвестиционной программы 18 июля ими завершена реконструкция 2-ух участков магистральных тепловых сетей по улице Пермякова в районе улиц Харьковская и 50 лет Октября: заменены 215 метров трубы. Для проведения работ специалисты дважды перекрывали дорожное полотно, что влияло на дорожную ситуацию. Отключены от горячей воды были две многоэтажки, 19 июля воду им дали. «Проведенный ремонт повысит надежность теплоснабжения районов по улицам Пермякова и Энергетиков», — сообщают в УТСК.
Продолжается реконструкция магистральных тепловых сетей по улицам Володарского, Тимирязева, Парковой, Энергетиков и Станкостроителей. Работы ведутся без отключения потребителей, за исключением участка на улице Володарской, где подача ГВС приостановлена в 18 жилых домах.
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