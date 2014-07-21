Россияне оказались сладкоежками и стали меньше пить

Исследование было проведено среди 45 тысяч домохозяйств из всех регионов России. В ходе исследования были получены данные о питании более 103 тысяч россиян. Об этом пишет «РИА Новости».
«Пять процентов в целом по стране ответили, что им иногда или часто недостает пищи», — сообщил замглавы Росстата Константин Лайкам в ходе круглого стола в МИА «Россия сегодня», посвященного результатам исследования.
По данным исследования, 52% семей в России не испытывают недостатка в еде и могут позволить себе есть то, что им хочется. Сорок два процента ответили, что еды им хватает, но не всегда той, которую хочется. Иногда недостает еды 4%, а часто недостает 1% домохозяйств. Наиболее благополучно ситуация с обеспечением едой складывается в крупных городах, а вот в сельской местности доля тех, кому недостает еды, достигает 7%. Больше всего проблем с питанием испытывают домохозяйства, состоящие только из пенсионеров, инвалидов, а также неполные и многодетные семьи.
При этом 17% обследованных домохозяйств считают, что их питание за последний год улучшилось, а 16% — что ухудшилось.
Позволить себе через день еду с мясом, рыбой или птицей могут 73% семей, фрукты — 71%. «С ростом доходов населения в последние годы увеличилось потребление продуктов, которые нельзя отнести к здоровому питанию, — сладостей и жирной пищи. Сорок процентов ежедневно едят сладкое и кондитерские изделия», — сообщил Лайкам.
По данным исследования, самыми «прожорливыми» оказались жители арктической зоны страны. Замглавы Росстата сообщил, что там потребление оказалось выше, чем в теплых регионах, по всем группам продуктов питания.
А вот потребление алкоголя и табака в России, по словам Лайкама, за последние два года заметно сократилось, хотя все еще и остается на достаточно высоком уровне. Так, например, алкоголь ежедневно употребляют 2/3 представителей мужского населения старше 14 лет, а ежедневно курят 40% мужчин и 10% курит изредка. Среди женщин эти показатели ниже, но тоже достаточно высоки, сообщил замглавы Росстата.
Многие россияне, как оказалось, испытывают проблемы с питанием на работе. Более половины из них, как в городах, так и в сельских населенных пунктах, никогда не питаются в рабочих столовых, и лишь для немногих — более 20% — это постоянное место обеда. Регулярно завтракают дома перед выходом на работу или учебу 74% мужчин и 68% женщин, остальным это не удается или удается не каждый день.
Данные исследования также свидетельствуют, что большинство россиян не слишком обстоятельно подходят к выбору продуктов питания. Читают этикетки перед покупкой менее 20% из них.
Фото: sluzhbapozitiva.ucoz.com