Россияне оказались сладкоежками и стали меньше пить

По данным исследования, 52% семей в России не испытывают недостатка в еде и могут позволить себе есть то, что им хочется. Сорок два процента ответили, что еды им хватает, но не всегда той, которую хочется. Иногда недостает еды 4%, а часто недостает 1% домохозяйств. Наиболее благополучно ситуация с обеспечением едой складывается в крупных городах, а вот в сельской местности доля тех, кому недостает еды, достигает 7%. Больше всего проблем с питанием испытывают домохозяйства, состоящие только из пенсионеров, инвалидов, а также неполные и многодетные семьи.