Погода испортится в восточных районах Тюменской области

Об этом сообщают в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, порывы ветра в отдельных районах города усилятся до 18–23 метров в секунду. Управление МЧС России по Тюменской области рекомендует руководителям муниципальных районов и городских округов, главам муниципальных образований, руководителям объектов экономики, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения, организациям — провести превентивные мероприятия по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах.
Особое внимание отводится проведению оповещения среди организаций и должностных лиц, осуществляющих мероприятия с массовым пребыванием людей в указанное время, в том числе, в палаточных лагерях, школах и детсадах.
Рекомендации для населения при сильном ветре:
1. Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
2. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.
3. Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли и лепного декора, сорванные ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.
4. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт — сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность.
5. Если скорость ветра достигает критической отметки, необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.
Рекомендации для населения при сильном ливне:
1. При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе.
2. Включите средства проводного и радиовещания. Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
3. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении по тел. 112.
4. Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.
Рекомендации для населения при граде:
1. По возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, т. к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью.
2. Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).
3. Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т. к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести вам дополнительные повреждения.
4. Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой.
5. Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой. Если позволяют габариты салона — лучше всего лечь на пол.
6. Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.
Рекомендации для населения во время грозы:
1. Молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае следует закрыть в доме окна и двери, выключить телевизор и другие электроприборы.
2. Опасно в это время разговаривать по телефону.
3. Опасно подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном.
4. Если вы находитесь на открытой площадке или в лесу, укройтесь на низкорослом участке леса. Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев.
5. Возле водоёма следует немедленно прекратить купание, рыбалку, отойти подальше от берега, спуститься с возвышенности в низину. — Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его: закройте окна и опустите антенну.
Фото: http://nash-marks.ru