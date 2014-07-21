Началось голосование за лучшую регистратуру

В задачи комиссии входит посещение поликлиник-участниц и оценка работы их регистратур по ряду критериев, среди которых уровень организации, применение пациентоориентированных и информационных технологий. Также эксперты проведут анализ анкет и отзывов пациентов, для сбора которых медорганизации установили специальные урны. Анкеты с критериями оценки располагаются в каждой поликлинике. Помимо этого, свое мнение о работе той или иной регистратуры жители региона могут высказать по телефону: 8 (3452) 500–190 или отправить письмо на электронной адрес: [email protected], [email protected]