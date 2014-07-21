Началось голосование за лучшую регистратуру

С 21 июля начала работа экспертная комиссия конкурса «Лучшая регистратура». В ее состав вошли главный внештатный специалист по управлению сестринской детальностью департамента здравоохранения Тюменской области Ольга Петрова, заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники № 8 Руслана Васильевна, старший регистратор городской поликлиники № 13 Ольга Макаркина и другие.
В задачи комиссии входит посещение поликлиник-участниц и оценка работы их регистратур по ряду критериев, среди которых уровень организации, применение пациентоориентированных и информационных технологий. Также эксперты проведут анализ анкет и отзывов пациентов, для сбора которых медорганизации установили специальные урны. Анкеты с критериями оценки располагаются в каждой поликлинике. Помимо этого, свое мнение о работе той или иной регистратуры жители региона могут высказать по телефону: 8 (3452) 500–190 или отправить письмо на электронной адрес: [email protected], [email protected]
Комиссия подведет итоги Интернет-голосования и сформирует выводы и предложения по повышению эффективности работы регистратур. Все материалы будут переданы в организационный комитет, который учтет общественную и экспертную оценку для определения победителей.
Добавим, конкурс приурочен к 70-летию Тюменской области. Победители будут определены в трех номинациях: «Лучшая регистратура муниципальной медицинской организации», «Лучшая регистратура межтерриториального центра на базе областной больницы в городах: Тобольск, Ишим, Ялуторовск и Заводоуковск» и «Лучшая регистратура медицинской организации муниципального района Тюменской области». Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
Фото: transplant.ru.com