nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Началось голосование за лучшую регистратуру

21 июля 2014, 16:32
Тюменцы могут помочь определить лучшую регистратуру среди поликлиник Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

С 21 июля начала работа экспертная комиссия конкурса «Лучшая регистратура». В ее состав вошли главный внештатный специалист по управлению сестринской детальностью департамента здравоохранения Тюменской области Ольга Петрова, заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники № 8 Руслана Васильевна, старший регистратор городской поликлиники № 13 Ольга Макаркина и другие.

В задачи комиссии входит посещение поликлиник-участниц и оценка работы их регистратур по ряду критериев, среди которых уровень организации, применение пациентоориентированных и информационных технологий. Также эксперты проведут анализ анкет и отзывов пациентов, для сбора которых медорганизации установили специальные урны. Анкеты с критериями оценки располагаются в каждой поликлинике. Помимо этого, свое мнение о работе той или иной регистратуры жители региона могут высказать по телефону: 8 (3452) 500–190 или отправить письмо на электронной адрес: [email protected], [email protected]

Комиссия подведет итоги Интернет-голосования и сформирует выводы и предложения по повышению эффективности работы регистратур. Все материалы будут переданы в организационный комитет, который учтет общественную и экспертную оценку для определения победителей.

Добавим, конкурс приурочен к 70-летию Тюменской области. Победители будут определены в трех номинациях: «Лучшая регистратура муниципальной медицинской организации», «Лучшая регистратура межтерриториального центра на базе областной больницы в городах: Тобольск, Ишим, Ялуторовск и Заводоуковск» и «Лучшая регистратура медицинской организации муниципального района Тюменской области». Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Фото: transplant.ru.com

#Новости#Здравоохранение#Здоровье#Тюмень#Поликлиники#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25