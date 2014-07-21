На Полевой «ГАЗель» завалилась набок

Как сообщают в Управлении ГИБДД, 35-летний мужчина погиб, съехав в кювет и въехав в опору ЛЭП на квадроцикле Polaris. Авария произошла в субботу около полуночи на автодороге, ведущей к деревне Шатаново Ярковского района. По предварительным данным, водитель превысил безопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением.
В селе Першино Заводоуковского городского округа около половины одиннадцатого часа вечера в субботу 41-летняя женщина не справилась с управлением и упала со скутера. В результате происшествия она получила травму живота.
Автомобили Mazda Familia и ВАЗ-2114 столкнулись на пересечении улицы Рабочей и Червишевского тракта в областном центре около половины одиннадцатого часа дня в субботу. Причиной происшествия, по предварительным данным, стало нарушение очередности проезда перекрестка водителем иномарки. В результате происшествия резаные раны от разбившихся стекол получили оба водителя, 23-летний молодой человек, управлявший «Ладой», и 33-летний мужчина, находившийся за рулем «Мазды».
Около половины пятого часа вечера на пересечении улиц Полевой и Луначарского столкнулись автомобили Fiat Doblo и «ГАЗель». По предварительным данным, причиной аварии стал выезд водителя «Фиата» на перекресток на запрещающий сигнал светофора. От удара «ГАЗель» перевернулась. Пострадала 5-летняя девочка, пассажирка полуторки. Она не была пристегнута ремнем безопасности и получила черепно-мозговую травму и рану головы.
Около половины второго часа ночи в субботу на повороте с объездной дороги областного центра к озеру Липовое столкнулись «КамАЗ» и Great Wall. «Великая китайская стена» устояла — в автомобиле никто не пострадал, а 28-летний водитель «КамАЗа» получил перелом носа.
Авария на 1:18.
Около полуночи с субботы на воскресенье на улице Республики в районе развязки с улицей 50 лет ВЛКСМ автомобилем «Лада» 12-й модели сбита 30-летняя женщина. Пострадавшая получила травмы руки и голени. Автомобиль скрылся с места происшествия, ведется его розыск. Очевидцев происшествия просим обратиться в группу розыска полка ДПС по телефонам 794–686, 794–580 или в дежурную часть ГИБДД по телефону 794–610.
Около полвины шестого часа утра в воскресенье на 8 километре Старого Тобольского тракта съехал в кювет и въехал дерево автомобиль Toyota Avensis. Тяжелые травмы, черепно-мозговую, перелом ребер и проникающее ранение грудной клетки с повреждением легких, получил 36-летний водитель автомобиля. Также травмы головы, живота и перелом ребер у 28-летнего пассажира автомобиля, который, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения. Употреблял ли перед поездкой алкоголь водитель, установит медицинская экспертиза.
Пять человек пострадали в дорожной аварии, произошедшей около 6 часов вечера в воскресенье на объездной дороге города Ишима: столкнулись автомобили Toyota и грузовой МАЗ. Причиной происшествия, по предварительным данным, стало нарушение очередности проезда перекрестка водителем грузовика. В результате происшествия тяжелейшие травмы получили водитель и пассажиры легкового автомобиля: у троих 51-летних мужчин открытые черепно-мозговые травмы, травма головы у 45-летнего мужчины. 12-летний ребенок, также находившийся в «Тойоте» получил разрыв связок ключицы.
В час ночи в воскресенье на автодороге Усово — Сладково в Сладковском районе съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Лада». 25-летняя девушка, стаж управления автомобилем которой всего три месяца, пыталась уйти от наезда на диких косуль, вышедших на дорогу, и не справилась с управлением. В результате происшествия девушка получила тяжелые травмы, черепно-мозговую и переломы плеча и ключицы.
Фото Госавтоинспекции Тюменской области