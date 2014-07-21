На Полевой «ГАЗель» завалилась набок

В час ночи в воскресенье на автодороге Усово — Сладково в Сладковском районе съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Лада». 25-летняя девушка, стаж управления автомобилем которой всего три месяца, пыталась уйти от наезда на диких косуль, вышедших на дорогу, и не справилась с управлением. В результате происшествия девушка получила тяжелые травмы, черепно-мозговую и переломы плеча и ключицы.