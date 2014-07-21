nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

ЛДПР предлагает вернуть губернии и уезды

21 июля 2014, 15:46
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев предложил переименовать области и районы в губернии и уезды. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на материал в сегодняшнем номере газеты «Известия».

Михаил Дегтярев считает, что исторические названия территориальных единиц являются более традиционными для России. И их возвращение будет логичным в период политического и экономического возрождения страны.

«Мы сейчас готовим законопроект, который вернет России элементы традиционного административно-территориального деления на губернии и уезды, вместо существующих областей и районов, которые остались нам в наследство от советской власти. Сегодня мы уже называем глав областей губернаторами, некоторые законодательные собрания называются губернскими, при этом самих губерний официально нет», — заметил депутат.

Вместе с тем, законодатель предложил упорядочить названия российских регионов. В качестве примера он привел Свердловскую область. Ее административному в 1991 году было возвращено историческое название Екатеринбург, при этом область сохранила старое название. Такая же ситуация, по словам депутата, с Ленинградской областью, которая продолжает существовать даже после того, как городу было возвращено название Санкт-Петербург.

Это уже не первая спорная инициатива фракции ЛДПР. Ранее тот же депутат предложил сменить цвета государственного флага и заменить существующий триколор на черно-желто-белый имперский штандарт. В свою очередь, в интервью «Ленте.ру» Дягтерев предложил раскрасить российский флаг в цвета георгиевской ленты.

#Новости#Политика#Законы#Государственная дума#ЛДПР#Инициативы#Алексей
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25