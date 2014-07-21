ЛДПР предлагает вернуть губернии и уезды

Вместе с тем, законодатель предложил упорядочить названия российских регионов. В качестве примера он привел Свердловскую область. Ее административному в 1991 году было возвращено историческое название Екатеринбург, при этом область сохранила старое название. Такая же ситуация, по словам депутата, с Ленинградской областью, которая продолжает существовать даже после того, как городу было возвращено название Санкт-Петербург.